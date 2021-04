The Darkside Detective: A Fumble in the Dark, la recensione: tornano i misteri di Twin Lakes

Quattro anni dopo il suo esordio, torna The Darkside Detective con un nuovo capitolo dedicato ai misteri di Twin Lakes. Come vi avevamo già anticipato in Top 5 Indie , il mese di aprile ci rimette nei panni del detective McQueen ancora una volta alle prese con il Darkside e il paranormale. PS4, PS5, Xbox One e Series X/S, Nintendo Switch e PC il 15 aprile apriranno di nuovo le porte agli strani casi di questa sgangherata cittadina e noi siamo pronti a offrirvi il nostro giudizio sul gioco nella recensione PC di The Darkside Detective: A Fumble in the Dark .

Si torna nel Darkside

The Darkside Detective: A Fumble in the Dark: un misterioso castello.

L'ufficiale Dooley è scomparso, ma come è noto, a Twin Lakes le sparizioni non sono mai una situazione da prendere sotto gamba. I casi paranormali stanno ritornando, ma prima di potercisi dedicare, McQueen deve ritrovare il suo ufficiale. Così inizia The Darkside Detective: A Fumble in the Dark. Un po' Strangers Things, un po' Monkey Island, le sensazioni che è in grado di offrire l'opera di Spooky Doorway sono rimaste intatte anche in questo secondo capitolo, o forse sarebbe, meglio dire in questa seconda stagione.

Sì perché l'impostazione da avventura punta e clicca è chiaramente predominante, ma rimane in sottofondo quella sensazione leggera di essere davanti a un prodotto che strizza molto l'occhio alle produzioni seriali. Ed è proprio questo il punto di forza dell'opera, l'incedere dell'avventura non è solo scandita dalla sequenzialità dei casi da risolvere (sono sei quelli disponibili), ma anche da una costruzione perfetta degli eventi che ricorda quella degli episodi di una qualsiasi serie tv con sviluppo orizzontale della narrativa. I clown, il wrestling, gli studi televisivi: ogni luogo che visiterete è permeato non solo dal mistero, ma anche da questo dissacrante umorismo sottile e surreale che era proprio di Monkey Island e che senza scimmiottarlo, era stato difficile ritrovare in altre opere.

The Darkside Detective: A Fumble in the Dark: McQueen e Dooley.

Per quanto riguarda i dettagli tecnici dell'ecosistema ludico, The Darkside Detective: A Fumble in the Dark è un'avventura punta e clicca abbastanza classica, in cui il giocatore può navigare di stanza in stanza all'interno degli ambienti, interagire con alcuni oggetti e persone ma non può muovere liberamente il protagonista. L'interazione con le persone garantirà dei dialoghi prestabiliti, mentre l'interazione con gli oggetti si divide tra oggetti attivi e oggetti passivi. I primi sono quegli elementi a schermo che avranno un luccichio e che serviranno per proseguire nella storia, sono spesso oggetti da raccogliere e saranno utili al giocatore. Gli oggetti passivi invece, sono tutti quegli elementi fissi negli scenari che se cliccati con il cursore porteranno ad una analisi degli stessi e dunque a una serie di informazioni utili per comprendere la gestione degli enigmi.

Una volta raccolto un oggetto, esso potrà essere combinato nell'inventario con altri oggetti o trascinato su un elemento dello scenario per utilizzarlo (ad esempio una chiave con una porta, ecc.). È possibile anche utilizzare determinati oggetti con McQueen qualora vogliate far indossare quell'oggetto, in questo caso basterà trascinarlo sul protagonista. Non vi è dunque la classica scelta per ogni oggetto: usa/prendi, esamina, parla/mangia, ma l'interazione negli scenari risulta molto ben congegnata e pensata per far comprendere al giocatore ogni singolo puzzle. Anche quando vi sentirete bloccati ci sarà sempre un oggetto in grado di suggerirvi la prossima mossa in maniera intelligente.