Wonderbox: The Adventure Maker, la recensione: creatori di avventure, riunitevi!

Tra le tante esperienze fornite da Apple Arcade mancava forse un game maker in linea con i principi di stile e accuratezza visti finora nel servizio su abbonamento in questione, ma come vediamo in questa recensione di Wonderbox: The Adventure Maker tale lacuna potrebbe essere stata colmata. Il gioco di Aquiris Game Studios è una vera e propria cassetta degli attrezzi per la costruzione di avventure, o meglio una "scatola magica" che consente di costruire ambientazioni, storie e livelli da giocare e mettere in condivisione con gli altri. È un sistema sicuramente più limitato di altre soluzioni note come Roblox o simili, ma ha dalla sua una notevole cura sul fronte tecnologico e uno stile veramente impeccabile. Tutta questa accuratezza comporta necessariamente una minore libertà d'azione nella costruzione del gameplay, che infatti si basa sostanzialmente su un'unica tipologia di gioco, ma la quantità di variabili è comunque notevole e ne risultano sempre delle creazioni molto piacevoli da vedere e piuttosto pulite in termini di meccaniche.



Wonderbox ci consente di costruire affascinanti e dettagliate ambientazioni



Il tutto parte da livelli costruiti in 3D a partire da blocchi giustapposti, qualcosa di simile a piccoli frammenti del mondo di Minecraft o Dragon Quest Builders come costruzione del mondo. In termini di estensione e meccaniche, però, l'esempio più vicino potrebbe essere Captain Toad: Treasure Tracker, visto che anche in questo caso ci troviamo di fronte a livelli piuttosto limitati come estensione ma densi di ostacoli, trappole, passaggi ed eventuali nemici da combattere, con la possibilità di saltare e interagire con personaggi ed elementi dello scenario. L'ambientazione assume l'aspetto di una sorta di diorama a blocchi che può essere ruotato in ogni direzione per svelarne ogni particolare, con la possibilità anche di avvicinare o allontanare l'inquadratura. Con una meccanica di base che può essere definita platform 3D con elementi action adventure è possibile creare una grande quantità di situazioni di gioco diverse ma sempre limitate a questi frammenti di mondo, che possono anche essere concatenati uno con l'altro a formare avventure più complesse.