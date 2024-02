Helldivers 2: la nuova patch sistema problemi e sbatte fuori i giocatori inattivi nei server

Arrowhead Studios ha pubblicato un'altra patch per Helldivers 2, all'interno di un supporto veramente sostanzioso in queste prime fasi del gioco, per cercare di risolvere i numerosi problemi tecnici che stanno affliggendo il titolo anche a causa della grande popolarità raggiunta in questi primi giorni.

L'aggiornamento riguarda sia PS5 che PC e sistema diversi problemi tecnici, incrementando la stabilità del software e migliorando vari aspetti ma anche prendendo alcune decisioni importanti per migliorare la situazione delle lunghe attese per accedere alle partite online, come il fatto che ora i giocatori che rimangono in idle senza essere effettivamente attivi vengono sbattuti fuori dalle partite online, in modo da liberare posti per gli altri in attesa.



Considerando le difficoltà registrate nell'accesso alle partite online, molti giocatori una volta che guadagnavano l'accesso al gioco multiplayer si ritrovavano a mantenere aperto il software anche quando non ci stavano giocando, in modo da non perdere la posizione acquisita all'interno dei server.