Contra: Operation Galuga, data d'uscita, trailer e demo disponibile per il ritorno della serie Konami

Come possiamo vedere dal trailer, si tratta di uno sparatutto a scorrimento con struttura 2D classica e grafica in 3D.

Il gioco era stato presentato già lo scorso dicembre con un trailer da Konami , ora c'è una data d'uscita precisa e fissata per il 12 marzo 2024 su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e Nintendo Switch.

Un ritorno alle origini

Contra: Operation Galuga, un'immagine del gioco

Per sperimentare meglio di cosa si tratti, Konami ha pubblicato una demo disponibile da oggi su tutte le piattaforme previste, consentendo in questo modo di provare subito con mano in cosa consista questo ritorno alle origini.

Nonostante l'applicazione di moderna grafica in 3D, la struttura sembra essere rimasta quella classica da shooter a scorrimento, con un inferno di esplosioni e proiettili a riempire lo schermo, azione a piattaforme, tanti nemici e boss inquietanti.

In sostanza, uno sparatutto "run and gun" d'altri tempi, anche se ovviamente il fascino del bitmap in questo genere resta piuttosto lontano da queste nuove sperimentazioni. In ogni caso, si tratta di un ritorno fedele alle origini in termini di struttura e meccanica, da quel che possiamo vedere.