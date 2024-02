Hidetaka Miyazaki lascerà spazio a nuovi director per i prossimi soulslike di FromSoftware

Hidetaka Miyazaki ha dichiarato in un'intervista con IGN che andando avanti probabilmente lascerà spazio a nuovi director per la realizzazione dei prossimi soulslike di FromSoftware, e che in tal caso non ripeterà gli errori del passato.

Se infatti è vero che Elden Ring non sarebbe stato lo stesso senza Dark Souls 2, Miyazaki si è detto pentito di aver voluto svolgere il ruolo di supervisore per quello specifico capitolo della serie, e in futuro lascerà pieno potere creativo a chi lo sostituirà.

"Penso sia molto probabile che andando avanti vedremo l'arrivo di nuovi director per i nostri soulslike", ha dichiarato. "Se prenderemo quella strada, mi piacerebbe lasciare anche il ruolo di supervisore e donare loro il pieno controllo creativo dei progetti."

"Credo davvero che questo possa essere il modo migliore e più semplice per consentire ai giovani talenti di sbocciare all'interno di questo ambiente e con dei nuovi progetti."