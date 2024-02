Elden Ring è tornato nella top 10 di Steam dopo la presentazione di Shadow of the Erdtree

In moltissimi stavano aspettando che fosse presentata l'espansione Elden Ring: Shadow of the Erdtree, tanto che dopo il trailer di presentazione anche il gioco base ha cominciato a macinare grossi numeri, tornando nei piani alti della top 10 globale di Steam.

Più precisamente, Elden Ring si trova in quarta posizione, sotto a Last Epoch, Steam Deck (che fa storia a sé) e Helldivers 2. Shadow of the Erdtree è invece in sesta posizione, subito sotto a Le Mans Ultimate, un'altra novità di queste ore.