The Outlast Trials: un trailer presenta i raccapriccianti antagonisti, in vista del lancio

La prima è una conduttrice di programmi per bambini caduta in disgrazia, mentalmente instabile e affetta da psicosi. Darà la caccia ai giocatori armata con una sorta di marionetta da braccio che monta una trivella. Leland Coyle, invece è un poliziotto corrotto e delirante con un'idea distorta della legge, che si diverte a fulminare e aggredire sessualmente le persone con il suo manganello. Due tizi decisamente poco raccomandabili, insomma.

Mancano ormai pochi giorni al lancio di The Outlast Trials su PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S e Xbox One e per incuriosire i giocatori Red Barrels ha pubblicato un nuovo trailer che presenta due dei raccapriccianti antagonisti del gioco, Mother Gooseberry e Leland Coyle.

The Outlast Trials arriva a inizio marzo

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che The Outlast Trials sarà disponibile a partire dal 5 marzo 2024 nella sua versione completa, mentre è già disponibile in accesso anticipato su PC.

The Outlast Trials è un survival horror in prima persona ambientato durante la Guerra Fredda. Non si tratta di un sequel diretto dei precedenti giochi della serie e include una modalità cooperativa per quattro giocatori, per quanto sia possibile affrontare l'intera esperienza anche in solitaria.

Nei panni di alcuni pazienti "volontari" ci sottoporremo ai macabri e crudeli test della Murkoff Corporation, con l'obiettivo di salvare la pelle e al tempo stesso fare luce sugli obiettivi di questa compagnia.