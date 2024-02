Samsung Galaxy Book4: presentata la nuova gamma di laptop premium del colosso coreano

Lanciati in Corea all'inizio di gennaio, i nuovi laptop della serie Galaxy Book4 si preparano ad arrivare sul mercato italiano e a raccogliere l'eredità della precedente generazione. Grazie alle ultime tecnologie sviluppate da Intel, i notebook premium del colosso di Seoul puntano tutto sulla versatilità e sulla produttività, potendo contare sul supporto dell'intelligenza artificiale e sulla potenza dei processori Intel Core Ultra.

Stando alle dichiarazioni di TM Roh, Presidente e Head of Mobile eXperience Business di Samsung Electronics, "La serie Galaxy Book4 è in grado di offrire le potenti prestazioni e la connettività multi-device che i consumatori cercano in un notebook di alta qualità nel mercato odierno".

Scopriamo le caratteristiche dei nuovi Galaxy Book4, disponibili dal prossimo 26 febbraio.