Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes, rinviate le copie fisiche per Switch, ma c'è una buona notizia

505 Games ha annunciato che le copie fisiche per Nintendo Switch di Eiyuden Chronicles: Hundred Heroes sono state rinviate. Non saranno disponibili il 23 aprile come precedentemetne indicato, con la data di uscita ora riprogrammata per il 21 maggio negli Stati Uniti e nei paesi EMEA, dunque Italia inclusa.

L'annuncio è arrivato tramite un post su X, dove il publisher italiano oltre a scusarsi per il disagio causato, ha proposto una soluzione lodevole. Per non lasciare a bocca asciutta chi ha scelto questa edizione, offrirà una copia digitale del gioco per Switch senza costi aggiuntivi.

Precisiamo che viene utilizzato il termine "backer", dunque l'iniziativa sembrerebbe essere limitata solo a coloro che hanno finanziato il gioco su Kickstarter a suo tempo e hanno pagato in anticipo per una copia fisica per Switch. Inoltre, salvo ulteriori imprevisti, non ci saranno ritardi per le copie fisiche per PS5, che dunque arriveranno nei negozi come da programma il 23 aprile.

"Siamo spiacenti di annunciare che ci sarà un ritardo nell'edizione fisica di Eiyuden Chronicles: Hundred Heroes per Nintendo Switch al 21 maggio nelle Americhe e nell'area EMEA", recita il post. "Tutti i finanziatori interessati riceveranno copie digitali per Nintendo Switch al momento del lancio, assicurando che la vostra avventura inizi in tempo. Ci scusiamo per l'inconveniente."