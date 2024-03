Steam oltre i 36 milioni di utenti connessi: nuovo record ottenuto a stretto giro

La piattaforma di Valve continua a crescere e ottiene un nuovo record di utenti connessi contemporaneamente. Parliamo di 36.329.358 utenti su Steam, ovvero oltre 36 milioni. Questo risultato arriva poco tempo dopo quelli dei 34 milioni, registrato a inizio marzo. I dati provengono sempre da SteamDB.

Il risultato è stato probabilmente ottenuto anche grazie alla presenza dei Saldi primaverili che avranno attirato tanti giocatori in cerca di sconti interessanti.

Ancora una volta, come a inizio mese, il numero di giocatori che sono effettivamente all'interno di un gioco non batte il record di gennaio 2024. In tale occasione si era raggiunto un totale di 11.582.167 utenti in-game, mentre la cifra attuale è di 11.576.186. Si tratta però di una differenza veramente minima e già nella giornata odierna potremmo ottenere un nuovo record anche in tale senso.

Questi dati non fanno altro se non confermare che Steam sta crescendo ancora di più.