La nuova Angela di Silent Hill 2 non sarà modificata, nonostante le critiche dalla comunità per il suo aspetto

Il remake di Silent Hill 2 è in sviluppo presso Bloober Team. Durante il recente State of Play è stato pubblicato il trailer che ha svelato la data d'uscita: l'8 ottobre 2024. Inoltre ha mostrato diversi aspetti del gameplay, come il sistema di combattimento, nonché alcuni personaggi, come Maria e, appunto, Angela .

Vi ricordate quando da piccoli vi dicevano che l'aspetto esteriore non è importante? Non è vero, almeno non per molti videogiocatori che hanno iniziato a tartassare di critiche il remake di Silent Hill 2 dopo aver visto il modello di Angela Orosco , rea di avere un aspetto normale rispetto all'originale, in cui era obiettivamente più esile.

Stando all'utente X Klein Harvey, che ha contatti dentro Bloober Team e Konami, questo è il design definitivo di angela, come confermatogli da un membro del team di sviluppo. Non ci saranno quindi cambiamenti.

Il post di Harvey su Angela

Secondo l'utente X LearningTheLaw, la scelta di questo design sarebbe nata dall'aver ingaggiato una società di consulenza che si occupa di inclusività nei videogiochi, Hit Detection, anche se va precisato che è una sua speculazione e che non c'è niente di confermato. Per quanto sia probabile che sia stato consigliato al team di umanizzare il personaggio, non sappiamo il margine di libertà avuto nella scelta del modello definitivo.

Come potete immaginare, non mancano polemiche anche per il nuovo aspetto di Maria, secondo i più critici non adeguatamente sessualizzata, considerando il suo ruolo nel gioco.

Insomma, anche per il remake di Silent Hill 2 il dibattito ruota intorno ai personaggi femminili, come accaduto in innumerevoli altri casi, che pare non abbiano incontrato i gusti dei giocatori medi.