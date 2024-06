Prince of Persia, Multiversus o qualche vecchio gioco? Raccontateci cosa giocherete questo weekend!

Avere qualche giorno libero però significa anche decidere quale videogioco giocare ora che si ha un po' di tempo e la scelta non è mai del tutto semplice, che ci si focalizzi su vecchi titoli o sulle ultime novità. Aiutateci a prendere una decisione e diteci, quindi, cosa state giocando in questo weekend dell'uno giugno?

Alcuni giochi usciti questa settimana

Se anche voi come noi cercate ispirazione, allora sarà buona cosa buttare un occhio ai giochi usciti questa settimana, come The Rogue Prince of Persia. Sebbene per il momento si tratti unicamente di una versione Accesso Anticipato, è stato pubblicato da Ubisoft e da Evil Empire (già autori di alcuni dei contenuti di Dead Cells) questo roguelite molto interessante.

Il protagonista di The Rogue Prince of Persia ha la pelle rosa e un bel paio di pugnali

Se vi piacciono i colori ma preferite qualcosa di diverso in termini di gameplay, potete optare per Multiversus, il picchiaduro stile Smash Bros. che prende i personaggi di Warner Bros. e li mette in simpatiche arene a prendersi a cazzotti. In questo gioco troviamo Bugs Bunny, Batman, Shaggy, Aria Stark e tanti altri nomi famosi.

Ovviamente esiste anche la possibilità che abbiate optato per qualche gioco presente nel vostro backlog, anche non troppo vecchio come Dragon's Dogma 2, Final Fantasy 7 Rebirth e non solo. La parola spetta a voi ora!