Giancarlo Esposito sarà in Captain America: Brave New World: vediamo i primi dettagli sul suo ruolo

Marvel continua la propria corsa con nuovi lungometraggi e uno dei più chiacchierati in questo momento è Captain America: Brave New World, che metterà in scena il nuovo "Cap" emerso nella serie TV di Disney Plus. Tra le ultime novità svelate da un report di The Hollywood Reporter scopriamo che un famoso attore sarà parte della pellicola: Giancarlo Esposito.

Parliamo dell'attore che ha interpretato famosi ruoli in televisione, come Gus Fring in Breaking Bad, ma anche Moff Gideon in The Mandalorian. In ambito videoludico, inoltre, l'uomo ha vestito i panni del dittatore Antón Castillo in Far Cry 6.