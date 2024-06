Square Enix ha registrato un dominio per Dragon Quest HD-2D

Più precisamente ha registrato il dominio dragonquesthd2d.com. Attualmente cliccandoci sopra si arriva a una pagina completamente bianca, quindi non ci sono dettagli da condividere. Ad accorgersi per prima della registrazione è stata l'informatrice Midori, anch'essa all'oscuro di informazioni più precise.

Qualcosa si sta muovendo sul fronte del remake del primo Dragon Quest , di cui hanno ormai parlato diversi informatori considerati affidabili, visto che l'editore Square Enix ha registrato un dominio per tal Dragon Quest HD-2D il 24 aprile.

Un remake importante

Quindi si può solo speculare su quell'HD-2D, che lascia supporre come il gioco sarà mantenuto in pixel art, pur con una grafica di risoluzione maggiore, probabilmente ridisegnata, considerando che stiamo parlando di un'opera risalente agli anni '80.

Dragon Quest (1985) non fu il primo gioco di ruolo giapponese in senso stretto, ma fu sicuramente quello che canonizzò il genere su console, grazie ad alcuni intuizioni di Yūji Horii e dello studio di sviluppo Armor Project. Fu sviluppato con la collaborazione del mangaka Akira Toriyama, recentemente scomparso, e di Kōichi Sugiyama, compositore morto nel 2021.

Più precisamente, Horii si trovò a dover sviluppare un gioco di ruolo per NES avendo a disposizione un controller con soli due tasti, lì dove solitamente i giochi di ruolo per computer sfruttavano una grande quantità di tasti per le varie azioni. Quindi lavorò di sottrazione, realizzando il sistema d'interazione essenziale che tutti ormai conosciamo e che è stato ripreso da innumerevoli altri titoli, primi fra tutti i Final Fantasy.

Un remake del primo capitolo ha sicuramente senso, considerando la sua importanza nella storia dei videogiochi. Vedremo comunque se sarà fedele all'originale o se sarà ampliato nei contenuti.