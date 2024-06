Quali sono i giochi in arrivo a giugno su PlayStation, Xbox, PC e Nintendo Switch? Da Shadow of the Erdtree a Shin Megami Tensei V: Vengeance, ecco le uscite più importanti.

Shadow of the Erdtree, ma non solo: l'attesa espansione di Elden Ring si pone senz'altro come l'uscita di maggior spessore di giugno, ma questo mese faranno il proprio debutto anche diversi altri titoli di grande interesse. Shin Megami Tensei V: Vengeance, ad esempio: una versione estesa e migliorata di quello che già si poneva come un gioiello. Destiny 2 vedrà l'arrivo dell'espansione La Forma Ultima, con tutti i suoi contenuti inediti, mentre lo sparatutto free-to-play Star Wars: Hunters approderà su Nintendo Switch dopo il lungo periodo in accesso anticipato su mobile. I possessori della console ibrida, ad ogni modo, saranno soprattutto felici di dare il benvenuto alla remaster Luigi's Mansion 2 HD. Dalle inquietanti atmosfere create dalle mani esperte di The Chinese Room per Still Wakes the Deep ai colori vivaci e allo stile cartoonesco di Monster Hunter Stories HD, passando per le sanguinose storie di vampiri di V Rising, ecco i giochi in uscita a giugno su PlayStation, Xbox, PC e Nintendo Switch.

Destiny 2: La Forma Ultima In uscita su PC, PS4, XOne, PS5 e Xbox Series X|S il 4 giugno Dopo una lunga attesa, La Forma Ultima si prepara finalmente a debuttare a giugno, promettendo di coinvolgere i giocatori di Destiny 2 in un'avventura mai così appassionante, che li vedrà affrontare nuovamente un potente nemico: il Testimone. Tornata alla ribalta con l'intenzione di plasmare l'universo secondo la propria volontà, la misteriosa entità andrà fermata a qualunque costo. I Guardiani si preparano a una nuova battaglia ne La Forma Ultima Per riuscire nell'impresa bisognerà addentrarsi nel cuore ora corrotto del Viaggiatore e affrontare le insidie nate in seguito all'infestazione, dando fondo anche alle nuove, spettacolari abilità dei Guardiani introdotte con l'espansione. Oltre ai contenuti narrativi non mancheranno inoltre attività extra, sfide, incursioni e altro ancora: ne abbiamo parlato in uno speciale dedicato a La Forma Ultima.

Star Wars: Hunters In uscita su Nintendo Switch il 4 giugno Già disponibile da qualche tempo in accesso anticipato su iOS e Android, l'esperienza free-to-play di Star Wars: Hunters arriva anche su Nintendo Switch a giugno, catapultandoci nelle frenetiche battaglie in terza persona per stabilire chi sia il cacciatore di taglie più forte e valoroso della galassia fra quelli disponibili nel gioco, divisi in tre differenti classi: Danni, Supporto e Tank. I combattimenti in arena di Star Wars: Hunters Al comando di combattenti inarrestabili, cecchini letali dalla lunga distanza oppure esperti nei duelli con la spada laser, avremo modo di cimentarci con modalità che prevedono il confronto fra due squadre in stile deathmatch, varianti territoriali per il controllo delle zone della mappa e un'interpretazione in stile Star Wars del classico "cattura la bandiera". Avete letto la nostra recensione della versione mobile di Star Wars: Hunters?

V Rising In uscita su PS5 l'11 giugno Era parecchio che i possessori di PS5 attendevano l'arrivo di V Rising, l'action RPG con elementi survival sviluppato da Stunlock Studios che ha già riscosso un grande successo su PC. La storia è quella di un vampiro che si risveglia dopo un sonno durato secoli e si ritrova in un luogo oscuro, desolato e ostile, con l'impellenza di nutrirsi per recuperare le sue antiche capacità. Il protagonista di V Rising esplora uno degli scenari Dovremo dunque azzannare animali o esseri umani per sostentarci, evitare la luce del sole e raccogliere le risorse necessarie per costruire un castello da cui partire alla conquista del mondo, facendo ovviamente attenzione a qualsiasi tipo di minaccia, in particolare vampiri rivali e cacciatori umani che proveranno ad attaccarci per consolidare il proprio controllo sul territorio. Ulteriori dettagli li trovate nella nostra recensione di V Rising.

Monster Hunter Stories In uscita su PC, PS4 e Switch il 14 giugno Remaster dell'episodio pubblicato originariamente nel 2016 su Nintendo 3DS, Monster Hunter Stories rilancia il celebre hunting game di Capcom con un episodio diverso dal solito, in cui vestiamo i panni di un giovane cacciatore dotato della capacità di stringere amicizia con i mostri e addomesticarli perché gli siano di supporto durante le missioni e le inevitabili battaglie. Il protagonista di Monster Hunter Stories in groppa al suo amico mostro Durante la campagna del gioco avremo l'obiettivo di ritrovare e affrontare l'enorme e misteriosa creatura che ha devastato il villaggio di Hakumi e rapito nostra nonna, nel tentativo di scongiurare questa terribile minaccia. Per riuscire nell'impresa potremo contare sul nostro Monstie preferito ma anche ottenerne altri mentre scopriamo tutto quello che c'è da sapere su Monster Hunter Stories HD.

Shin Megami Tensei V: Vengeance In uscita su PC, PS4, XOne, PS5, Xbox Series X|S e NSW il 14 giugno Versione estesa dell'ultimo capitolo della serie Atlus, Shin Megami Tensei V: Vengeance introduce una campagna narrativa inedita, i cui eventi si svolgono in parallelo a quelli della storia originale, andando ad aggiungere al pacchetto qualcosa come ottanta ore di contenuti extra. Sullo sfondo di una Tokyo devastata dalla battaglia finale fra angeli e demoni, riusciremo a sconfiggere la divinità che governa questo nuovo mondo? La nuova protagonista di Shin Megami Tensei V: Vengeance si prepara all'attacco Al comando di una protagonista diversa rispetto a quello che abbiamo imparato a conoscere in Shin Megami Tensei V, dovremo cercare l'aiuto di un gruppo di demoni e sfruttare i loro poteri per portare avanti la nostra disperata missione, esplorando scenari inediti e cimentandoci con combattimenti regolati da un sistema ancora più profondo e sfaccettato: abbiamo parlato di questo e altro nel provato di Vengeance.

Still Wakes the Deep In uscita su PC, PS5 e Xbox Series X|S il 18 giugno The Chinese Room torna a dedicarsi alle avventure horror con Still Wakes the Deep, in cui seguiamo le vicende di Caz, un operaio che lavora su di una piattaforma petrolifera al largo delle coste della Scozia e che un giorno si ritrova ad affrontare un evento inspiegabile: l'intero equipaggio della struttura sembra svanito nel nulla e c'è qualcosa che si muove nell'ombra, pronto a colpirci. Una delle inquietanti ambientazioni di Still Wakes the Deep Nell'ambito di una storia caratterizzata da atmosfere claustrofobiche e da un comparto audio capace di tenere sempre alta la tensione mentre ci aggiriamo all'interno degli stretti corridoi della piattaforma, dovremo risolvere enigmi per poter andare avanti e trovare indizi che possano aiutarci a comprendere cosa sta succedendo. Abbiamo potuto vedere in anteprima Still Wakes the Deep durante la Gamescom 2023.

Elden Ring: Shadow of the Erdtree In uscita su PC, PS4, XOne, PS5 e Xbox Series X|S il 21 giugno Senza alcun dubbio il piatto forte del mese di giugno, Shadow of the Erdtree è l'attesa espansione di Elden Ring: un nuovo viaggio nel mondo oscuro e inquietante creato da Hidetaka Miyazaki e FromSoftware, che ci porterà stavolta a visitare Il Regno dell'Ombra alla ricerca di Miquella, nell'ambito di una storia che andrà ad aggiungere nuovi tasselli a quanto visto durante la campagna originale. Alle prese con ambientazioni inedite e straordinariamente suggestive, nonché sotterranei sempre più intricati e pieni di segreti, avremo modo di incontrare nuovi personaggi e scoprire il loro passato e le loro motivazioni, mentre affrontiamo nemici ancora più coriacei e boss straordinariamente impegnativi, che alzeranno l'asticella della sfida rispetto all'esperienza di Elden Ring. Per completare la nostra missione potremo contare su nuove armi, incantesimi e abilità da utilizzare nell'ottica di un sistema di combattimento migliorato e rifinito, dotato di meccaniche inedite in grado di aggiungere spessore all'impianto e dar vita a scambi assolutamente spettacolari. Avete letto il nostro speciale su cosa fare per prepararsi all'arrivo di Shadow of the Erdtree?