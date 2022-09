Betrayal At Club Low, la recensione dell'ultima opera d'arte di Cosmo D

Una fabbrica di casse da morto diventata una discoteca. Un agente segreto che si finge un pizzaiolo. Musica, pizza e ballo sfrenato. Un vecchio collega è intrappolato all'interno della struttura, riusciremo a liberarlo a colpi di dadi? Torna Cosmo D e lo fa con un'opera che è la summa di tutti i suoi temi preferiti, ambientato nello stesso universo delle sue due precedenti opere videoludiche: Tales From Off-Peak City Vol. 1 e The Norwood Suite. Compositore, musicista e game designer, il nostro a un certo punto deve aver sentito la necessità di sperimentare con le meccaniche di gioco e, come vedremo nella recensione di Betrayal at Club Low , ha realizzato un'altra avventura surreale e sopra le righe, che non tradisce il suo stile.

Missione pizza

Pizza e musica, la missione è servita

L'industria dei videogiochi ha bisogno di titoli come Betrayal at Club Low così da ricordarsi che cosa può essere, al di là dei canoni imposti dalla grande industria. Cosmo D è una figura autoriale pesante, capace di imporre il suo stile sull'intera esperienza di gioco e di rendere le sue debolezze dei punti di forza o, quantomeno di mascherarle ad arte. Sviluppa praticamente da solo, seguendo al contempo molte altre passioni e, cosciente di avere mezzi limitati, agisce come un pittore scegliendo con meticolosità e grande attenzione cosa mettere e non mettere nel quadro. Il risultato è che, per quanto minuti, i suoi giochi sono degli universi autonomi e compiuti, parte di un immaginario più grande e forte, in cui le sue passioni e le sue idiosincrasie si rincorrono continuamente nella rappresentazione, dando vita a momenti di sincero stupore.

Come accennato, la missione da compiere in Betrayal at Club Low è molto semplice e, apparentemente, lineare: bisogna entrare in una discoteca e tirare fuori un agente sotto copertura, prima che venga scoperto. La discoteca rappresenta da sola quasi l'intero scenario, con l'unica arma a disposizione del protagonista, un agente vestito da pizzaiolo che è... la pizza, ossia il suo travestimento.

Niente armi, ma tante azioni combattute a colpi di dadi. Il sistema di gioco è davvero molto semplice. Di base ci troviamo di fronte a una specie di avventura punta e clicca in cui la maggioranza delle azioni e dei puzzle sono legati al lancio di dadi (anche se non mancano oggetti da raccogliere, come chiavi o altro). Il protagonista è dotato di una serie di abilità sociali, legate alle azioni che è possibile compiere (ad esempio sfondare una porta richiederà una certa forza, mentre per simpatizzare con un DJ bisognerà mostrargli un certo gusto musicale), rappresentate ognuna da un dado a sei facce con valori variabili, più o meno alti a seconda dei soldi che il giocatore ha ci ha investito sopra. I soldi si guadagnano in vario modo, come ad esempio riuscendo a eseguire con successo determinate azioni, oppure tramite il lancio di dadi. Oltre al dado base, ogni azione è accompagnata dal lancio di dadi extra, che riflettono le condizioni fisiche e morali attuali del protagonista, nonché le pizze (un dado ogni pizza) che ha cucinato in uno dei forni sparsi per il gioco e che porta sempre con sé. Tutti i dadi extra producono bonus o malus che si vanno a sommare al lancio base, determinandone il risultato finale. Se quest'ultimo è uguale o più alto di quello dell'avversario di turno, sia esso un umano o un oggetto, si ottiene la vittoria. In caso contrario si subiscono diverse penalità a seconda della circostanza, come ad esempio la perdita di punti salute o di punti motivazione (che si recuperano lanciando dadi con facce curative, ovviamente).