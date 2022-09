Offerte Amazon: SSD 1 TB Crucial P2 a un nuovo minimo storico

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare un SSD Crucial da 1 TB, ora al prezzo più basso di sempre. Lo sconto segnalato è del 35%. Il prezzo consigliato per questo SSD è 122.45€, ma negli ultimi mesi il prezzo era molto più basso. Il prezzo attuale è un'offerta rispetto al prezzo consigliato, ma non è di molto inferiore rispetto a quello degli ultimi mesi. Si tratta in ogni caso della cifra più bassa mai proposta, quindi se si è in cerca di questo SSD è un buon momento per acquistarlo. Il prodotto è spedito da Amazon.

Questo SSD propone una velocità di lettura sequenziale fino a 2400 MB/s. Per quanto riguarda la velocità di scrittura sequenziale, propone fino a 1900 MB/s. Le dimensioni sono ‎7.98 x 0.2 x 2.18 cm. Questo SSD non è compatibile con PS5.

Vi segnaliamo inoltre che è disponibile il Canale Telegram dedicato alle Offerte di Multiplayer.it. Seguitelo per essere sempre aggiornati sulle ultime offerte selezionate dalla nostra redazione!

SSD Crucial P2 da 1.000 GB

Questa notizia include un link con affiliazione ad Amazon che può fruttare una commissione a Multiplayer.it.