PlayStation Stars: data di lancio italiana annunciata, ora disponibile solo in Asia

Contestualmente al lancio asiatico, Sony ha annunciato quando il nuovo programma fedeltà PlayStation Stars sarà disponibile in Europa, Italia compresa: il 13 ottobre 2022. Leggiamo il calendario completo relativo alla disponibilità presente e futura del servizio:

Asia, Giappone incluso: 29 settembre (ora locale)

Nord e Sud America: 5 ottobre (ora locale)

Europa e Australia: 13 ottobre (ora locale)

PlayStation Stars sta arrivando

A dare l'annuncio del lancio di PlayStation Stars in Asia, con tutte le informazioni correlate, è stata Grace Chen, Vicepresidente, Network Advertising, Loyalty & Licensed Merchandise di PlayStation, che ha dichiarato in merito, tramite il PlayStation Blog:

"È un momento entusiasmante per PlayStation! Oggi si tiene il primo lancio regionale del nostro nuovo programma fedeltà: PlayStation Stars. Sono lieta di inaugurare questa nuova iniziativa per la community PlayStation, disponibile dapprima in Asia, volta a celebrare i successi dei nostri giocatori con campagne divertenti e la possibilità di guadagnare ricompense come punti e oggetti collezionabili digitali.

Con questo lancio avviamo l'implementazione globale di PlayStation Stars... e questo è solo l'inizio. Continueremo ad ampliare il programma aggiungendo nuove funzionalità, ricompense, vantaggi e modi per divertirti con tutto ciò che ami di PlayStation."

Spiegate anche le modalità di partecipazione al programma e tutti i dettagli sul suo funzionamento, tramite una serie di domande e risposte:

Come posso partecipare a PlayStation Stars? È richiesto un abbonamento PlayStation Plus?

L'iscrizione a PlayStation Stars è gratuita. Devi solo disporre di un account per adulti per PlayStation Network e accettare i Termini di servizio del programma. Anche se otterrai alcuni vantaggi in qualità di abbonato PlayStation Plus, non è necessario disporre di tale abbonamento per partecipare a PlayStation Stars.

Come posso accedere a PlayStation Stars?

L'esperienza PlayStation Stars completa è accessibile tramite PlayStation App su iOS e Android. Puoi anche partecipare a PlayStation Stars tramite playstation.com.

Abbiamo in programma l'espansione ai dispositivi console in futuro.

Come funziona il programma?

Con PlayStation Stars puoi ottenere ricompense completando una serie di campagne e attività. Con la nostra campagna "Check-in mensile" ti basta giocare a qualsiasi titolo per ricevere una ricompensa. Altre campagne richiedono di conquistare trofei specifici o persino diventare il primo giocatore a platinare un titolo di successo nel tuo paese/regione. Una delle nostre prime campagne si chiama 'Hit Play/1994' e premia con un collezionabile speciale i membri che avviano correttamente i giochi che corrispondono a indizi basati su brani.

Le campagne vengono aggiornate regolarmente; consulta PlayStation App per scoprirne di nuove.

Quali ricompense posso ottenere?

Esistono due tipi di ricompense: punti fedeltà e oggetti collezionabili digitali. I punti possono essere riscattati in un catalogo che può includere fondi del portafoglio PSN, oggetti collezionabili digitali e prodotti PlayStation Store selezionati. Come ulteriore vantaggio, gli abbonati PlayStation Plus iscritti a PlayStation Stars guadagnano automaticamente punti per gli acquisti effettuati su PlayStation Store.

Gli oggetti collezionabili digitali sono rappresentazioni digitali finemente renderizzate di ciò che i fan di PlayStation apprezzano, tra cui statuette di personaggi famosi e amati dei giochi e altre forme di intrattenimento, oltre a dispositivi ispirati alla storia di innovazione di Sony. Ci saranno nuovi oggetti collezionabili da ottenere regolarmente, altri estremamente rari a cui ambire o qualcosa di sorprendente da collezionare solo per divertimento.

Gli oggetti collezionabili digitali che guadagni o acquisisci possono essere organizzati in una bacheca all'interno di PlayStation App. Se lo desideri, puoi anche impostare la bacheca affinché sia visibile agli altri.

Al momento del lancio, tutti i membri riceveranno il telescopio astronomico con la sola iscrizione. Punto il gondoliere di Ape Escape 2, PocketStation, Toro e Kuro che festeggiano e altri ancora saranno i primi oggetti collezionabili digitali che i membri potranno guadagnare o acquisire.

Gli oggetti collezionabili digitali sono unici nel loro genere? Posso vendere o scambiare i miei oggetti collezionabili digitali?

Gli oggetti collezionabili digitali sono creati esclusivamente per il nostro programma fedeltà e, sebbene alcuni possano essere rari, non sono unici nel loro genere e non sfruttano la tecnologia blockchain. Non possono essere rivenduti o scambiati. Gli oggetti collezionabili digitali possono essere guadagnati o acquisiti solo tramite PlayStation Stars.

Come posso scoprire quanto è raro un oggetto collezionabile digitale?

La rarità di un oggetto collezionabile digitale può essere identificata nella schermata dei dettagli della campagna e nella pagina dei dettagli dell'oggetto collezionabile.

Come posso monitorare e riscattare i miei punti?

Il tuo saldo punti è disponibile su PlayStation App nella sezione Profilo del giocatore/Cronologia punti di PlayStation Stars. I punti possono essere utilizzati per riscattare gli oggetti del catalogo ricompense, che possono includere oggetti collezionabili digitali, giochi o fondi del portafoglio PSN digitali.

Per riscattare i tuoi punti, vai su PlayStation App > Profilo del giocatore > PlayStation Stars > Catalogo ricompense.

Quali vantaggi posso ottenere diventando abbonato PlayStation Plus se partecipo a PlayStation Stars?

Per partecipare a PlayStation Stars non è necessario abbonarsi a PlayStation Plus. Tuttavia, in qualità di abbonato PlayStation Plus se ti iscrivi a PlayStation Stars puoi guadagnare punti sugli acquisti su PlayStation Store, incluso ogni pagamento relativo al tuo abbonamento PlayStation Plus. Le ricariche del portafoglio PSN non sono idonee per guadagnare punti PlayStation Stars.

Cosa sono i livelli di stato?

PlayStation Stars avrà quattro livelli di stato che riflettono i traguardi che hai raggiunto. Si basano sul numero di trofei non comuni guadagnati con i giochi e l'acquisto di titoli completi su PlayStation Store. Più alto è il tuo livello, maggiori saranno i tuoi vantaggi.

Per quanto tempo posso mantenere il mio livello di stato?

Una volta raggiunto un livello di stato, lo mantieni per il resto dell'anno solare + altri 13 mesi. Ad esempio, se a ottobre hai guadagnato lo stato di livello 2, questo rimarrà valido per l'intero anno solare e proseguirà per i successivi 13 mesi dal 1° gennaio dell'anno dopo fino al 31 gennaio dell'anno successivo.