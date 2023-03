Final Fantasy 16, tutte le informazioni dal PAX East

Il PAX East è stato il posto giusto in cui Naoki Yoshida ha potuto confrontarsi coi fan, i curiosi e tutti gli altri comunissimi videogiocatori che stanno aspettando Final Fantasy 16 con tanto entusiasmo e un pizzico di scetticismo. Yoshi-P non è uno che si nasconde dietro slogan e social network; a lui piace rispondere alle domande coi fatti, ed è proprio per questo che preparato una presentazione molto schietta, e anche un po' irriverente, insieme al suo collaboratore storico Michael Christopher Koji Fox, che ha diretto la localizzazione, fra le altre cose, di Final Fantasy XIV. Ricordandovi che Yoshida produce soltanto, e che a dirigere i lavori è Hiroshi Takai, quello dietro a Final Fantasy 16 si potrebbe definire un vero e proprio "dream team": comprende anche lo sceneggiatore Kazutoyo Maehiro (Final Fantasy XIV e Final Fantasy XII) e il direttore artistico Hiroshi Minagawa (Final Fantasy XIV e Final Fantasy XII), il disegnatore del sistema di combattimento Ryota Suzuki (Devil May Cry, Dragon's Dogma) e il compositore Masayoshi Soken (Final Fantasy XIV). Insomma, il minimo comune denominatore sembrerebbe essere proprio quella cosa lì, Fantasy, che poi sia Final o meno poco importa, e Yoshida e Koji Fox avevano tutta l'intenzione di dimostrare anche ai più scettici che Final Fantasy 16 potrebbe essere veramente il capitolo definitivo della saga sotto ogni aspetto, nonostante una deriva action molto criticata. Cerchiamo quindi di sintetizzare la presentazione di Final Fantasy 16 al PAX East, un intervento che Yoshida ha voluto dividere in quattro parti, ognuna dedicata ai quattro differenti pilastri che sorreggono l'intera opera: narrativa, personaggi, grafica e combattimento.

La narrativa e i personaggi di Final Fantasy 16 Final Fantasy 16, i personaggi sono stati caratterizzati con attenzione Chiunque abbia giocato Final Fantasy XIV si sarà reso conto che a impreziosire la sua narrativa non è tanto l'intreccio, che è già straordinariamente curato di per sé, ma la caratterizzazione dei personaggi che coinvolge: mai lasciata al caso, stratificata, adulta e credibile nonostante il contesto fantastico e immaginario. Final Fantasy 16 seguirà la stessa strada, a detta di Naoki Yoshida: calcherà la mano sui personaggi, raccontando le motivazioni che li spingono a combattere per il mondo di Valisthea, divise dalla risorsa limitata che è l'energia sprigionata dai cristalli madre. La storia si concentrerà soprattutto sui Dominanti. Questi personaggi, che i trailer hanno soltanto accennato, possono attingere ai poteri degli Eikon che li possiedono, ma non tutti sono considerati eroi sovrumani e alcuni di loro sono persino alla mercé della nazione che rappresentano. I Dominanti possono assumere la forma dei loro Eikon, raggiungendo centinaia di metri in altezza come fa Titano: come questo sia possibile, chi o cosa li abbia scelti per diventare Dominanti e quali siano le ragioni che li muovano sono tutte domande che attendono risposte, e Yoshida ha promesso che quelle risposte saranno fondamentali nella costruzione della narrativa. L'intenzione è sempre stata quella di tornare alle radici della serie e di esplorare tematiche importanti passando per i conflitti e gli intrighi politici. Clive Rosefield, il protagonista, è il Dominante di Ifrit. È anche un caso particolare, poiché sappiamo che può impadronirsi dei poteri elementali degli altri Eikon per usarli in battaglia, ma come riesca a farlo è un altro mistero che solo il gioco in uscita a giugno potrà risolvere. La storia di Final Fantasy 16 attraverserà tre fasi della sua vita: comincerà quando Clive è ancora un adolescente, proseguirà intorno ai vent'anni e continuerà nella trentina. Nel frattempo, il personaggio si evolverà attraverso le sue esperienze e i suoi rapporti con gli altri personaggi, che cambieranno la sua prospettiva nei confronti del mondo: il viaggio che comincerà in cerca di vendetta si trasformerà progressivamente in qualcosa di più importante. Al contempo, Yoshida vuole rappresentare Clive come una sorta di metafora dell'ingresso nella vita adulta con cui spera di parlare a tutti i giovani che si avvicinano alla sua età e cominciano a scoprire quanto il mondo possa essere spietato ma anche pieno di meraviglie e positività. La sua storia, ha precisato, sarà anche quella del fido cane Torgal che, contrariamente a quanto si temeva, non sarà soltanto un meccanismo del gameplay, ma un vero e proprio personaggio cui sarà impossibile non affezionarsi.

Uno sguardo a Valisthea Final Fantasy 16, le mappe esplorabili sono vaste e collegate tra loro La seconda parte della conferenza al PAX East è stata un po' più polemica, per così dire, dato che Yoshida e Koji Fox sono scesi nel dettaglio della grafica e del sistema di combattimento prendendo come spunto alcune perplessità sollevate nelle ultime settimane, dopo che il gioco è stato provato per la prima volta dalla stampa internazionale. Yoshida ha voluto precisare che quella build era piuttosto antiquata, ma che hanno preferito mostrare quella parte del gioco, seppur ristretta e buia, perché in quel momento era la più completa - essendo una delle prime su cui hanno lavorato - e perché non anticipava troppo sul resto dell'avventura, consentendo agli invitati di provare il sistema di combattimento. A scanso di equivoci, e per mettere a tacere i malpensanti, Yoshida ha voluto giocare Final Fantasy 16 su PlayStation 5 direttamente sul palco del PAX East con un controller regolarmente collegato alla console Sony. Così facendo ha mostrato meglio il mondo di Valisthea al di fuori degli "stage" in cui si svolgono le missioni della storia: praticamente delle sequenze di gioco predefinite e separate dal mondo vero e proprio, suddiviso invece in quelli che Yoshida chiama "field", cioè le aree normalmente esplorabili. Final Fantasy 16, la storia segue Clive in tre momenti diversi della sua vita Dopo aver mostrato una carrellata di scenari esplorabili totalmente inediti - e scandalosamente spettacolari - in un apposito trailer, Yoshida ha preso in mano il controller per dimostrare come il gameplay scorra fluidamente dall'esplorazione all'aperto in quella delle città e dei paesi disseminati per Valisthea, come i Bokland Markets nella Repubblica dhalmekiana, senza caricamenti di sorta: Clive semplicemente rallenta il passo ed entra nella nuova zona, accolto dalle conversazioni dinamiche dei personaggi che, sullo sfondo, ravvivano lo scenario. Yoshida ha anche dimostrato il meccanismo di viaggio rapido, aprendo e svelando per la prima volta la mappa 3D di Valisthea - o meglio, del continente occidentale - che sembra un bassorilievo punteggiato di icone che rappresentano le località presso cui è possibile spostarsi con un caricamento di pochissimi secondi, nella fattispecie soltanto quattro dai suddetti Bokland Markets al paesello di Dravozd nella Dhalmekia del sud. Abbiamo così scoperto, sebbene ce lo aspettassimo, che Square Enix ha implementato un'impostazione Performance che consente di scegliere se prediligere la fluidità o il dettaglio grafico. Il gioco è stato mostrato sul palco del PAX East in modalità Frame Rate, che dovrebbe impostarlo a 1440p per mantenere i 60 fotogrammi al secondo costanti, ma è possibile scegliere anche un'impostazione 4K che dimezza i fotogrammi, per una pulizia grafica maggiore. Final Fantasy 16, Clive combatte usando i poteri degli altri Eikon... ma come ci riesce? Yoshi-P ha poi completato questo tour esplorativo nel cosiddetto Hideaway, il nascondiglio di Cid e della sua brigata, dov'è possibile cominciare vari incarichi secondari e sfruttare alcuni servizi importanti. In un certo senso, questo è stato il primo assaggio delle meccaniche GDR di Final Fantasy 16 su cui il produttore ha promesso che Square Enix tornerà il prossimo mese: abbiamo scoperto che Clive può visitare il negozio dell'anziana ma stoica Charon per acquistare armi, accessori e consumabili, oppure la fucina del fabbro Blackthorne, dov'è possibile spendere i materiali accumulati combattendo ed esplorando per costruire nuovi equipaggiamenti o potenziarli. Il breve tour di Yoshida ha dimostrato che Final Fantasy 16 è un GDR fatto e finito, nonostante il sistema di combattimento action che lo caratterizza. Gli appassionati del genere possono mettersi il cuore in pace perché ci saranno città, personaggi, sistemi di artigianato e tutto quello che ci si aspetterebbe da un JRPG e, soprattutto, da un Final Fantasy. L'approccio è soltanto diverso dal solito, tant'è che in una schermata del menù principale è possibile scegliere tra alcune modalità insolite: l'Hall of Virtue è sostanzialmente un campo di addestramento per chi vuole affinare la propria conoscenza del sistema di combattimento; l'Arcade Mode permette di rigiocare gli stage della storia già completati con tanto di classifica e punteggi; in Stage Replay, infine, si possono rigiocare i capitoli della storia. Esisterebbe anche un'ultima voce contrassegnata da vari punti interrogativi sulla quale Yoshi-P non si è sbottonato.