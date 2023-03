Magic The Gathering: un altro Black Lotus stabilisce il nuovo record di prezzo, da capogiro

A pochi giorni di distanza dal precedente, all'interno di Magic: The Gathering viene stabilito un nuovo record per quanto riguarda il prezzo di vendita di un Black Lotus, che questa volta ha raggiunto la cifra di 615.000 dollari all'asta presso Heritage Auctions.

Quest'ultimo è peraltro un caso particolare: mentre il Black Lotus venduto qualche giorno fa e che aveva stabilito il precedente record era stato valutato come carta "Gem Mint 10" dalla compagnia che esegue le certificazioni, questa nuova carta è stata vautata "Near Mint/Mint+" di grado 8.5, dunque una valutazione effettivamente più bassa della precedente.

Quello che probabilmente ha fatto incrementare notevolmente il valore di questo Black Lotus è il fatto che sia stato firmato dall'artista Christopher Rush, uno dei maggiori illustratori delle carte di Wizards of the Coast. Mentre in precedenza la firma dell'autore poteva essere vista sopra la custodia della carta, in questo caso si trova sulla carta stessa.

Questo, in base al sistema di valutazione deciso dalla Certified Guarantee Company, varrebbe a questo Black Lotus una valutazione superiore, che giustifica la cifra record di 615.000 dollari, superando il precedente record di 540.000 dollari fatto segnare solo qualche settimana fa in un'asta di PWCC.

La carta in questione appartiene alla collezione Jeff Ferreira, amico ed ex-agente di Rush, che possiede anche diversi vari altri cimeli legati all'illustratore e in particolare alle carte Magic. Il Black Lotus, di per sé, è considerato una della carte più rare e preziose di Magic, uscita originariamente nel 1993 e rimasta sempre tra gli oggetti del desiderio degli appassionati. Cifre altissime come quella vista in questo caso sono però legate a condizioni particolari della carta, come la presenza di firme o segni di riconoscimento certificati legati a illustratori e autori, edizioni di tiratura particolarmente limitata e condizioni di conservazione.