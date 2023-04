Gotham Knights: aggiornamento 5.0 disponibile, con il DLC gratuito The Kelvin Incident

Warner Bros. Game Montreal ha pubblicato l'aggiornamento 5.0 di Gotham Knights per PC, PS5 e Xbox Series X|S che introduce alcune funzionalità, corregge svariati errori e introduce a sorpresa un nuovo contenuto del tutto gratuito chiamato The Kelvin Incident.

The Kelvin Incident è un raid a 15 piani pieni di nemici per la modalità Assalto Eroico, introdotta a fine novembre, in cui i cavalieri di Gotham dovranno vedersela nuovamente con Mr. Freeze, Harley Quinn e Clayface, con tanto di una nuova storia secondaria, boss e nemici inediti. Non solo, il DLC introduce l'equipaggiamento Mitico, ottenibile solo nella nuova modalità, così come materiali inediti. Non manca poi anche una nuova funzionalità di transmog per le armature.

Per accedere a questo contenuto è necessario aver completato tutte le missioni principali legate ai tre villain sopracitati e aver sbloccato la modalità Assalto Eroico. Nella Nuova Partita+ è necessario solo il secondo requisito.

Per il resto l'aggiornamento 5.0 di Gotham Knights ha introdotto su tutte le piattaforme la possibilità di rimappare i pulsanti del controller, risolve alcuni crash dell'applicazione su PC e altri problemi più e meno noti. Potrete leggere le note complete dell'aggiornamento a questo indirizzo.