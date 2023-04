PlayStation: 500 milioni di console casalinghe vendute, è il primo produttore a farcela

Sony ha da poco svelato i dati di vendita di PS5 (o più precisamente le unità spedite nei negozi, che non equivale al 100% al numero di unità vendute). Questi nuovi numeri ci permettono di fare varie considerazioni, tra le quali vi è anche il fatto che Sony ha venduto 500 milioni di console casalinghe: PlayStation è la prima compagnia a farcela.

Prima di "festeggiare", però, è necessario fare alcune considerazioni. Come forse ricorderete, Sony ha già celebrato le 500 milioni di console vendute nel 2018, con una PS4 a edizione limitata dedicata. Cosa intendiamo con i dati odierni, quindi? Come scritto, parliamo di "console casalinghe" o in altre parole console "fisse", non portatili. Non consideriamo quindi PSP e PS Vita (per quanto poco quest'ultima valga in termini di numeri totali).

Inoltre, anche il fatto che PlayStation è la prima a raggiungere questo risultato è legato proprio al fatto che parliamo solo di console fisse. Nintendo, se non si considerano le portatili, è a 400 milioni, ben lontana da PlayStation. Se però calcoliamo tutte le piattaforme la grande N è a 800 milioni. La cifra di 500 milioni è stata raggiunta nell'era DS e Wii.

PS5 sta raggiungendo buoni numeri di vendita

In questo discorso, inoltre, Xbox è esclusa anche solo per il semplice fatto che è arrivata ben dopo le altre concorrenti, con un'intera generazione di svantaggio rispetto a PlayStation. Anche PlayStation è arrivata ben dopo Nintendo, va detto, mentre SEGA oramai è lontana dal mondo degli hardware da tanto tempo.

Vedremo se Playdate sarà in grado di rivaleggiare questi mostri sacri. Dopotutto ha venduto 20.000 unità nei primi 20 minuti. Forse ci vorrà un po'.