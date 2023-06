GTA Online, annunciato l'update gratis San Andreas Mercenaries, data di uscita e dettagli

Rockstar Games ha annunciato l'arrivo di San Andreas Mercenaries, un corposo aggiornamento gratuito di GTA Online per tutti i possessori del gioco, in arrivo il 13 giugno 2023, che vedrà i giocatori "prendere il volo insieme a una squadra di piloti d'elite ed ex operatori militari per combattere contro il più grande esercito privato di San Andreas".

In questa nuova avventura criminale, i giocatori uniranno le forze con l'esperto meccanico e asso dei cieli Charlie Reed per dare vita ai Los Santos Angeles, un gruppo di aviatori e mercenari specializzato in lavori privati tutto fuorché legali, come furti di dati da server farm, assalti e lancio di esplosivi su bersagli di rilievo.

I giocatori potranno gestire le operazioni aeree dal Mammoth Avenger e avviare nuove imprese di contrabbando e altre opportunità per accrescere il proprio conto in banca. L'aggiornamento San Andreas Mercenaries, inoltre includerà anche nuovi eventi casuali, un nuovo mitra tattico ideale per sparare alla guida, prove a tempo giornaliero e tante altre attività criminali e non con cui divertirsi in compagnia degli altri giocatori di GTA Online.

L'update inoltre apporterà una serie di modifiche, ecco alcune delle più importanti: