Offerte Amazon: Wo Long Fallen Dynasty per PS4 e PS5 in sconto al prezzo minimo storico

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare Wo Long: Fallen Dynasty per PlayStation 5 e PS4. Lo sconto segnalato è di 20€, ovvero del 29%. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo consigliato per questo prodotto è 69.99€. Il prezzo attuale è il più basso di sempre sulla piattaforma. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Nella nostra recensione vi abbiamo spiegato che "La sua vicinanza strutturale ai Nioh forse sarà una pillola amara da mandar giù per chi non ha mai amato la gestione dell'inventario e la progressione di quella saga, eppure Wo Long: Fallen Dynasty rivoluziona completamente il sistema di combattimento di quei giochi e riesce ad offrire un'esperienza generalmente molto più bilanciata e adrenalinica, nonostante la semplificazione delle meccaniche offensive. L'ultima opera di Team Ninja è un gioco estremamente curato e longevo, che dimostra in molti aspetti la crescita dei suoi sviluppatori, e riesce nel complesso ad eliminare molti difetti dei lavori da cui ha preso le basi. Siamo lontani dalla perfezione, ma lo consigliamo senza timore alcuno a qualunque appassionato di action di qualità."