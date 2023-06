Final Fantasy 7 Rebirth sarà vasto, offrirà 'grande libertà' e una 'miriade di storie differenti'

Mentre tutti i riflettori sono giustamente puntati su Final Fantasy 16, il team di Final Fantasy 7 Rebirth ha deciso di iniziare a sbottonarsi condividendo alcuni dettagli sul nuovo rifacimento dell'avventura di Cloud e soci con dei post giornalieri su Twitter. Questa volta apprendiamo che i giocatori potranno esplorare un mondo vasto e con miriadi di storie da raccontare.

"I giocatori potranno viaggiare attraverso il vasto e sfaccettato mondo con un alto grado di libertà, sperimentando una miriade di storie differenti lungo la strada", recita il post scritto dal director Naoki Hamaguchi.

L'idea che possiamo farci da questo commento è che Rebirth sarà molto meno lineare del suo predecessore e consentirà ai giocatori di spostarsi con maggiore libertà tra le varie location del mondo di Final Fantasy 7, il che sarebbe anche in linea con l'evolversi della storia e di quanto visto nel gioco originale. Interessante anche la parte relativa alle "miriadi di storie differenti" che potrebbe suggerire una certa abbondanza di missioni secondarie.

Ieri invece è arrivato un messaggio dal producer Yoshinori Kitase, che afferma che lo sviluppo sta procedendo secondo i piani e che il team di sviluppo sta lavorando per inquadrate una data di uscita precisa.

Per il momento sappiamo che Final Fantasy 7 Rebirth sarà disponibile in esclusiva per PS5 durante il prossimo inverno. Sappiamo ancora molto poco sul prossimo capitolo delle avventure di cloud e soci, ma stando alle parole del lead battle programmer Satoru Koyama, il team punta di realizzare un sistema di combattimento con IA avanzate in grado di superare il Gambit del dodicesimo capitolo della serie.