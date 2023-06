The Crew Motorfest potrebbe permettere di importare i veicoli da The Crew 2

The Crew Motorfest sarà uno dei protagonisti dell'Ubisoft Forward di giugno 2023, ma nel frattempo potrebbe essere arrivati nuovi interessanti dettagli dalle pagine di Insider Gaming, con Tom Henderson che afferma che il gioco permetterà di trasferire i veicoli da The Crew 2, il che se confermato sarebbe sicuramente un'ottima notizia per chi ha giocato il precedente capitolo della serie.

Stando alle informazioni condivise dalla gola profonda, una volta avviato Motorfest ai giocatori verrà chiesto se desiderano trasferire tutti i mezzi di trasporto in loro possesso in The Crew 2 o se iniziare da zero.

Ha aggiunto che The Crew Motorfest includerà circa l'80-90% dei veicoli del predecessore, il che significa che non sarà possibile importarli proprio tutti, ma comunque parliamo della maggior parte.

Inoltre, Henderson afferma che attualmente il gioco conta un totale di 566 mezzi di trasporto, tra auto, moto, barche, aeroplani e altro ancora.

Come al solito parliamo di informazioni non ufficiali, quindi da prendere con le pinze, per quanto arrivano da una fonte molto attendibile. Forse scopriremo la verità durante l'Ubisoft Forward del 12 giugno 2023, dato che la compagnia francese ha confermato che ci sarà anche The Crew Motorfest.