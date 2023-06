Dark Souls Nightfall: un video parla dei progressi dell'ambizioso sequel fanmade

Gli autori della mod per PC Dark Souls Nightfall, un sequel amatoriale dell'opera di FromSoftware, hanno pubblicato un nuovo video in cui parlano dei progressi fatti e lo stato dei lavori del progetto, mentre nello sfondo vengono mostrate delle sequenze di gameplay.

Nel filmato ci viene spiegato che Nightfall utilizzerà alcuni degli asset delle ambientazioni di Lordran visibili da lontano in Dark Souls ma non raggiungibili, che ora sono state completate e rese esplorabili. Oltre a ciò i modder hanno preferito non aggiungere aree completamente inedite, ad eccezione di una piccola mappa nuova di zecca nell'area finale, ma che hanno provato comunque a emulare l'opera originale rendendo tutte le location interconnesse.

Ci saranno anche dei nuovi boss, descritti come dei "rematch contro dei vecchi avversari di Dark Souls con nuovo modificatori alla velocità", e nuovi incantesimi, anche se su quest'ultimo punto il modder Grmrukh ha spiegato che l'approccio è stato conservativo, con le nuove magie che saranno divertenti da utilizzare ma non saranno talmente forti e sbilanciate da surclassare l'approccio con le armi. Non mancheranno poi nuovi NPC con tanto di doppiaggio, un sistema di illuminazione in tempo reale con ciclo giorno e notte, nonché cutscene nuove di zecca.

Per chi non lo sapesse, Nightfall è fondamentalmente un sequel diretto non ufficiale del primo Dark Souls realizzato da dei fan sotto forma di mod. Il gioco prosegue partendo dal finale Oscuro dell'opera di FromSoftware e sarà ambientato in una dimensione distorta di Lordran. Si tratta di un progetto molto ambizioso che sta coinvolgendo i modder più influenti della community e che mira a offrire un'esperienza inedita sia per quanto riguarda gameplay che contenuti. Se volete saperne di più vi suggeriamo di leggere il nostro provato di Dark Souls Nightfall. Per il momento la mod non ha ancora una data di uscita precisa.