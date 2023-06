Diablo 4: data e orari di sblocco su PC e console riconfermati da Blizzard

I server di Diablo 4 hanno ufficialmente aperto i battenti ieri con l'inizio dell'accesso anticipato riservato ai possessori della Deluxe e l'Ultimate Edition, ma ovviamente gran parte dei giocatori stanno aspettando il 6 giugno per avventurarsi a Sanctuarium. A tal proposito con un post su Twitter Blizzard ha riconfermato e ricordato a tutti i fan della serie gli orari di sblocco delle copie standard.

Come possiamo vedere nella mappa qui sotto, in Italia sarà possibile iniziare a giocare a Diablo 4 a partire dalle 01:00 locali. Un orario non proprio comodissimo, ma siamo abbastanza certi che in molti hanno in programma di fare le ore piccole pur di cominciare il gioco il prima possibile. Vi ricordiamo inoltre che il preload è già disponibile su tutte le piattaforme.

È bene tenere presente che al lancio globale ci saranno milioni di giocatori a prendere d'assalto i server di Diablo 4 e, per quanto Blizzard affermi che siano pronti, gli imprevisti possono sempre capitare, purtroppo.

Uno di questi è già noto e riguarda l'impossibilità di accedere al gioco a causa dell'errore 315306, "Impossibile trovare una licenza valida per Diablo IV", che a quanto pare sembra aver colpito sopratutto i giocatori PS5 e PS4, ma non mancano le segnalazioni anche su Battle.net e Xbox, seppur in misura minore.