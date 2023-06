Final Fantasy 7 Rebirth: novità in arrivo al Summer Game Fest 2023, secondo una teoria

Final Fantasy 7 Rebirth potrebbe essere uno dei protagonisti che si avvicenderanno sul palco della Summer Game Fest 2023 della prossima settimana, stando a una teoria, che tutto sommato non sembra campata in aria.

Ma procediamo per gradi. Come forse avrete notato, da ieri (2 giugno) Square Enix ha iniziato a pubblicare su Twitter dei commenti da parte degli sviluppatori. Il primo è stato quello del Producer Kitase, che ha rassicurato i giocatori che lo sviluppo di Rebirth procede secondo i piani, mentre il secondo è stato pubblicato oggi (3 giugno), con il director Hamaguchi che ha svelato che il mondo di gioco sarà vasto e con miriadi di storie da raccontare. Ogni messaggio è accompagnato dalla dicitura "Developer comment number x" che indica il numero del post.

L'idea lanciata da Genki, noto account che condivise su Twitter le ultime novità dal Giappone, è che quindi ogni giorno verrà condiviso un nuovo post "numerato". Se così fosse, il settimo (come Final Fantasy "7") dovrebbe arrivare l'8 giugno 2023, ovvero lo stesso giorno del Summer Game Fest 2023, uno dei più importanti eventi dell'estate videoludica. Sarà un caso?

Viene da pensare di no. Considerando che Final Fantasy 7 Rebirth, salvo imprevisti, arriverà nei negozi nei primi mesi del 2024, i tempi sono sicuramente maturi per mostrare un nuovo trailer e svelare dettagli inediti della prossima avventura di Cloud e compagni, e il palcoscenico dello show condotto da Geoff Keighley sarebbe la vetrina ideale.

D'altro canto si tratta pur sempre di una teoria, dunque è bene prenderla con le pinze per non rimanere delusi nel caso si rivelasse errata. In ogni caso, scopriremo la verità entro pochi giorni.