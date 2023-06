The Witcher, il cosplay di Ciri da roga_na_noge è un'interpretazione incantevole

The Witcher ha fornito ispirazione per questo nuovo cosplay di Ciri da parte di roga_na_noge, ormai uno dei soggetti preferiti in assoluto dalle cosplayer da un po' di anni a questa parte, dato l'innegabile fascino del personaggio.

Nonostante il suo aspetto vissuto e battagliero, Cirilla Fiona Elen Riannon (conosciuta come Ciri) sarebbe l'unica principessa ed erede al trono di Cintra, figlia di Pavetta e Emhyr var Emreis. A causa di una richiesta di qual gran burlone di Geralt di Rivia, che chiese come ricompensa la Legge della Sorpresa, dopo aver eliminato la maledizione di Duny, Ciri ha però avuto un destino decisamente diverso.

Nonostante i tanti tentativi da parte dello Strigo di mantenerla lontana dalla dura vita delle cacce e delle battaglie, Ciri si ritrova comunque strettamente coinvolta con il suo destino e dunque spinta ad imparare a combattere.

Con la sua tenuta da battaglia la vediamo in questi scatti da parte di roga_na_noge, la quale è forse anche fin troppo bella e curata per rappresentare in maniera fedele la principessa guerriera, ma si tratta comunque di un'interpretazione molto affascinante.

In ogni caso, il costume è ricostruito con divisa di particolari e si nota una notevole cura anche nella scelta dell'ambientazione circostante per scattare queste foto.

