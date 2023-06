Alan Wake 2: un video diario si concentra su Saga Anderson, nuova co-protagonista

Remedy ha pubblicato oggi un nuovo video diario sullo sviluppo di Alan Wake 2, incentrato in particolare su Saga Anderson, la nuova co-protagonista che affiancherà Alan Wake nella storia di questo seguito e che avrà un ruolo molto importante.

A quanto pare, questo è il primo di una lunga serie di video diari che ci consentiranno di scoprire tanti elementi di Alan Wake 2, il nuovo capitolo della serie che è destinato ad arrivare sul mercato il 17 ottobre su PC, PS5 e Xbox Series X|S.

Il primo episodio si concentra sulla creazione di Saga Anderson e sulle caratteristiche del personaggio.

La donna ha catturato subito l'attenzione proprio per il suo ruolo centrale negli eventi di Alan Wake 2, rappresentando il secondo personaggio giocabile e introducendo dunque un elemento di novità rispetto all'originale. Come riferito da Remedy, l'inserimento di due personaggi come protagonisti apre la porta a "due mondi" paralleli, che in effetti simboleggiano anche le diverse situazioni della coppia.

"Dualismo" e "eco" sono elementi ricorrenti in Alan Wake 2, con le storie dei protagonisti che risultano intrecciate e interconnesse anche se si svolgono a distanza. La parte di Saga Anderson, in base a quanto riferito dagli sviluppatori, è ispirata in parte alla serie TV di HBO "True Detective", le cui atmosfere sembrano in effetti trasparire da alcuni elementi del trailer di presentazione, almeno per quanto riguarda la prima stagione.

A quanto pare, Anderson sarà quella che esplorerà Bright Falls, mentre Alan Wake si muoverà principalmente in un'ambientazione diversa che non sembra essere precisamente definita ancora da Remedy, che potrebbe corrispondere al Luogo Buio presso il lago Cauldron, in cui sarebbe rimasto per 13 anni, alle prese con incubi terribili.