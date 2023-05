Alan Wake 2: Remedy parla di Saga Anderson, il secondo personaggio giocabile

Saga Anderson è il secondo personaggio giocabile di Alan Wake 2: una scelta inedita per Remedy Entertainment, che ha parlato dell'agente dell'FBI e di come sia nata questa idea nel corso di un'intervista rilasciata a GameSpot.

Presentata con il trailer del gameplay di Alan Wake 2 al PlayStation Showcase, Saga rappresenta l'esigenza dello studio finlandese di realizzare un progetto davvero ambizioso, specie per quanto riguarda i risvolti narrativi.

"Disporre di diversi punti di vista nella storia e cambi di tono sembrava la soluzione migliore", ha spiegato Sam Lake. "E così è nato il personaggio di Saga Anderson. Sebbene il gioco si chiami Alan Wake 2, lei è protagonista quanto lui: entrambi rappresentano il cuore dell'esperienza."

"La trama era pronta, ma non l'intera sceneggiatura quando abbiamo cominciato a girare, ma del resto è così che lavoriamo, in una sorta di processo condiviso", ha continuato il director. "Insieme alla performance director Hannah Price e all'attrice Melanie Liburd: ci sediamo insieme e definiamo il personaggio, cominciamo a girare e man mano scopriamo delle cose, per poi scrivere ulteriori parti del soggetto."

"Volevamo davvero, davvero, davvero Mel", ha rivelato la Price. "Sentivamo che avrebbe potuto dare tanto a Saga, quindi quando è venuta eravamo tutti entusiasti. È una delle cose migliori del lavorare con Remedy: sì, le storie di per sé sono epiche e brillanti, ma c'è spazio per il contributo di tutti al fine di esplorare i personaggi e assicurarsi che vengano sviluppati al meglio per il racconto."

Agente speciale dell'FBI, Saga Anderson arriva a Bright Falls per indagare sulla morte di un collega e scopre che l'omicidio è avvenuto in circostanze bizzarre, nelle modalità di una sorta di rito sacrificale: abbiamo parlato anche di questo nella nostra analisi del trailer di Alan Wake 2.