Cosa giocherete nel weekend? Diablo 4 o Street Fighter 6?

Ci troviamo nel pieno di una stagione incredibile per quanto riguarda i videogiochi, e questo rende ancora più interessante la fatidica domanda del sabato mattina: cosa giocherete questo weekend del 3 giugno 2023? Diablo 4 o Street Fighter 6 sono le scale di maggior rilievo tra le nuove uscite, ma non scordiamoci sempre la presenza di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Ci troviamo all'avvio di un giugno veramente straordinario per i videogiochi, con Diablo 4 che ha appena ricevuto il suo lancio come accesso anticipato e sta già dimostrando di essere in grado di catturare milioni di giocatori fin dalle prime ore di disponibilità nelle sue irresistibili spire. Nel caso vi serva un approfondimento sulla questione vi rimandiamo alla nostra recensione della campagna, ma si tratta solo dell'inizio della nostra analisi sul mastodontico action RPG di Blizzard.

D'altra parte, proprio il 2 giugno è stato anche il giorno di lancio di Street Fighter 6 ed è facile pensare che anche questo stia dominando il discorso videogiochi per questo fine settimana.

Street Fighter 6 è un perfetto mix tra stile e gameplay

Il nuovo picchiaduro è semplicemente un altro centro perfetto di Capcom, come dimostrato anche dalla nostra recensione: un gioco in grado di tenere alto il nome importante che si porta dietro e anche di introdurlo a giocatori che potrebbero non essere apparentemente interessati al genere.

In attesa dell'uscita di Final Fantasy 16, questi due giochi sono destinati a catalizzare l'attenzione di buona parte del pubblico, ma non bisogna scordarci di un altro pezzo da 90 di dimensioni notevoli che è ancora ben presente sugli schermi di buona parte degli utenti.

Parliamo ovviamente di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, il nuovo capitolo della saga Nintendo che probabilmente farà ancora parlare molto e a lungo di sé nei messi a venire. Anche solo per confrontare le creazioni e le scoperte fatte all'interno del suo ampio mondo caratterizzato da un'interazione così intensa e innovativa.

Se amate invece le esperienze più peculiari potrebbe essere il fine settimana di Etrian Odyssey Origins Collection, raccolta di RPG dungeon crawler usciti in precedenza per i portatili Nintendo, oppure di We Love Katamari REROLL+ Royal Reverie, che segna il ritorno del particolare puzzle creato da Keita Takahashi. Cosa giocherete dunque in questo weekend del 3 giugno 2023?