Tutti i film e le serie TV sui videogiochi in arrivo

In un periodo di grande rilancio per le IP videoludiche in quest'ambito, facciamo un resoconto su tutti i titoli in arrivo tra serie TV e film.

Per anni si è parlato della "maledizione" degli adattamenti da videogioco a film o serie TV, ma possiamo dire che questa sia ormai in larga parte alle nostre spalle, visti gli ottimi risultati raggiunti da diverse produzioni di questo tipo. Ci troviamo in un periodo particolarmente florido sul fronte delle trasposizioni da videogioco a serie TV o film, con alcuni titoli che hanno raggiunto un enorme successo commerciale e in certi casi anche di critica, sebbene su questo fronte la questione rimanga ovviamente piuttosto complessa. Proprio in questi giorni, Super Mario Bros. Il Film sta infrangendo vari record di incassi per i film d'animazione, mentre The Last of Us su HBO è una delle serie più apprezzate dalla critica, oltre che da buona parte del pubblico. Tutto questo mette in una buona prospettiva anche i numerosi progetti attualmente in sviluppo e in arrivo nel prossimo periodo, ma quanto e quali sono? Proviamo a fare un riepilogo di tutte le serie TV e i film basati su videogiochi previsti per il prossimo futuro.

I film annunciati Film su videogiochi annunciati per il 2023 e oltre: Gran Turismo (Sony Pictures, 20 settembre 2023)

Five Nights at Freddy's (Blumhouse Productions, 9 novembre 2023)

Sonic the Hedgehog 3 (Paramount Pictures, 20 dicembre 2024)

Minecraft: The Movie (Warner Bros, TBA)

Pokemon: Detective Pikachu 2 (The Pokémon Company e Legendary Entertainment, TBA)

Borderlands (Lionsgate e Arad Productions, TBA)

BioShock (Netflix, TBA)

Yakuza (1212 Entertainment, TBA)

Death Stranding (Hammerstone Studios, TBA)

Mega Man (Netflix, TBA)

Beyond Good & Evil (Netflix, TBA)

Metal Gear Solid (Arad Productions, TBA)

Just Cause (Constantin Film, TBA)

Duke Nukem (Legendary Entertainment, TBA)

Firewatch (Snoot Entertainment, TBA)

Ghost of Tsushima (Sony Pictures, TBA)

It Takes Two (Amazon Prime Video, TBA)

Saints Row (Warner Bros, Fenix Studios, TBA)

Sifu (Story Kitchen, TBA)

Mortal Kombat 2 (Warner Bros, TBA)

Ark: Survival Evolved (TBA)

Days Gone (Sony Pictures, TBA)

Dragon's Lair (Netflix, TBA)

Space Channel 5 (Picturestart, TBA)

Comix Zone (Picturestart, TBA)

Pac-Man (Wayfarer Studio, TBA)

Streets of Rage (Lionsgate, TBA)

Portal (Warner Bros, TBA)

Just Dance (Screen Gems, TBA)

Call of Duty (nessun dato disponibile)

Half-Life (non confermato)

The Division (nessun dato disponibile)

Le serie TV annunciate Serie TV basate su videogiochi annunciate per il 2023 e oltre: The Witcher: Stagione 3 (Netflix, 29 giugno 2023)

Twisted Metal (Peacock, 27 luglio 2023)

Halo: Stagione 2 (Paramount, 2023)

Knuckles (Paramount, 2023)

Nier: Automata (A-1 Pictures, 2023)

Castlevania: Nocturne (Netflix, 2024)

Fallout (Amazon Prime Video, 2024)

The Last of Us: Stagione 2 (HBO, TBA)

Life is Strange (Amazon Prime Video, TBA)

Disco Elysium (Amazon Prime Video, TBA)

Tomb Raider Anime Series (Netflix, TBA)

Pokémon: serie live action (Netflix, TBA)

Arcane: Stagione 2 (Netflix, TBA)

Assassin's Creed (Netflix, TBA)

Mass Effect (Amazon Prime Video, TBA)

Final Fantasy XIV (Netflix, TBA)

Captain Laserhawk: A Blood Dragon Remix (Netflix, TBA)

Devil May Cry (TBA)

Horizon (Netflix, TBA)

Gears of War (Netflix, TBA)

Alan Wake (AMC, TBA)

God of War (Amazon Prime Video, TBA)

System Shock (Binge, TBA)

Grounded (Bardel Entertainment, TBA)

Splinter Cell (Netflix, TBA)

Brothers in Arms (TBA)

Gran Turismo Gran Turismo, la locandina del film Nonostante possa sembrare uno strano punto di partenza, il film di Gran Turismo è uno dei primi progetti ad arrivare a compimento nel nuovo slancio trans-media di PlayStation, con uscita prevista per il 20 settembre 2023. Basato sulla storia vera di Jann Mardenborough, il film percorre la sua incredibile ascesa da appassionato di giochi di guida ed eSport a diventare un vero pilota per la Nissan, proprio grazie alle sue capacità dimostrate in Gran Turismo, attraverso la Nissan PlayStation GT Academy. Prodotto da PlayStation Productions ed Epic Films, il film è diretto da Neill Blomkamp (District 9, Elysium), e ha nel cast anche Orlando Bloom, David Harbour e Geri Halliwell, oltre a Archie Madekwe come protagonista.

Five Nights at Freddy's Five Nights at Freddy's Un altro dei progetti a questo punto più definiti, all'interno della nuova ondata di adattamenti cinematografici da videogiochi, è Five Nights at Freddy's, in arrivo il 9 novembre 2023. La serie di giochi horror, nonostante sia partita come un bizzarro esperimento indie con produzione alquanto modesta, è riuscita a ricavarsi uno spazio importante nel panorama videoludico e non solo, diventando una sorta di fenomeno pop di una certa rilevanza. La storia del guardiano notturno presso il tranquillo ristorante per famiglie Freddy Fazbear's Pizza, che di notte si scopre diventare un incubo di animatroni demoniaci e assetati di sangue, ha creato negli anni un notevole culto, con tanto di fan art e creepypasta collegati, pianificando la strada per il lancio del franchise in ambito cinematografico. A questo punto resta solo da vedere come sia venuto questo interessante film horror, di cui abbiamo visto anche il trailer ufficiale.

Sonic the Hedgehog 3 Sonic the Hedgehog, i protagonisti della serie cinematografica Dopo due film di grande successo, attendiamo l'arrivo di Sonic the Hedgehog 3 con la convinzione che possa trattarsi di un'altra produzione fatta con un certo criterio. Dopo le preoccupazioni iniziali, che portarono anche a un notevole quanto sorprendente redesign del protagonista dopo la prima presentazione, Sonic the Hedgehog ha dimostrato di riuscire a sostenere anche il peso di una produzione hollywoodiana, con Paramount che è riuscita a mettere insieme una pellicola alquanto sensata sia per il primo che per il secondo capitolo, omaggiando in maniera giusta i grandi fan della serie ma presentandosi al meglio anche a un pubblico nuovo e non necessariamente legato sentimentalmente al porcospino blu di Sega. Non abbiamo ancora informazioni sulla storia o gli elementi caratterizzanti del terzo capitolo, ma possiamo fidarci, a questo punto, sul fatto che si tratterà comunque di una bella esperienza in compagnia dell'icona videoludica.

Minecraft: The Movie Minrecraft Legends Continua ad essere un grande mistero Minecraft: The Movie, nonostante si parli del film ormai da diverso tempo. In effetti, il fatto che la nuova data d'uscita sia stata piazzata al 4 aprile 2025 significa che non c'è ancora molto di pronto per quanto riguarda questa interessante produzione, sotto la guida di Warner Bros. In base alle ultime notizie, alla regia c'è Peter Sollett (Nick & Norah, Vinyl e Metal Lords), con Jason Nomo che, in qualche modo, dovrebbe far parte del cast, anche se non è chiaro in quale ruolo. La storia dovrebbe raccontare di una ragazza che si ritrova a dover salvare l'Overworld dall'avvento dell'Ender Dragon, riprendendo un po' il concetto di fondo del gioco. Con la produzione interrotta più volte anche a causa della pandemia da Covid-19, restiamo in attesa di informazioni sul film di Minecraft, ma l'annuncio della nuova data d'uscita, sebbene lontana, dovrebbe comunque garantire almeno sul fatto che il progetto sia ancora vivo.

Borderlands Borderlands, foto ufficiale con le silhouette dei personaggi Il film di Borderlands potrebbe essere una delle produzioni di maggiore spessore tra gli adattamenti da videogioco a pellicola cinematografica, almeno a vedere i nomi coinvolti. Alla regia c'è Eli Roth, che lavora su una sceneggiatura scritta dallo stesso Roth insieme a Craig Mazin (Chernobyl, The Last of Us), mentre nel cast troviamo Cate Blanchett, Kevin Hart, Jack Black, Bobby Lee e Jamie Lee Curtis, dunque un insieme di stelle veramente particolare. Prodotto da Avi Arad per Lionsgate, il film vede Lilith, una criminale con passato misterioso, tornare sul proprio pianeta natale per prendere parte a una missione di ricerca della figlia scomparsa di Atlas. Si ritroverà a formare una squadra composta da variopinti personaggi per cercare di completare la missione, affrontando sfide e situazioni alquanto folli, ovvero più o meno quello che succede anche nella serie videoludica. Considerando il materiale di partenza e i nomi coinvolti, il film di Borderlands è probabilmente una degli adattamenti da tenere maggiormente d'occhio.

Metal Gear Solid Metal Gear Solid: Oscar Isaac nel ruolo di Solid Snake in una grafica del film Dopo una prima conferma della sua esistenza, il film di Metal Gear Solid è praticamente sparito dai radar, ma sembra sia ancora vivo. Diretto da Jordan Vogt-Roberts, l'adattamento della celebre serie Konami ad opera di Hideo Kojima dovrebbe fregiarsi anche della presenza di Oscar Isaac nel ruolo di Solid Snake, dunque una scelta davvero molto interessante per il protagonista. Entrambi i nomi citati sono peraltro legati a Metal Gear Solid anche da una passione personale, dunque il progetto potrebbe giovare anche di un notevole trasporto da parte dei personaggi direttamente coinvolti. Non ci sono ancora notizie certe su storia e ambientazione, ma in base a quanto riferito dallo stesso Isaac sembra che la pellicola sia basata soprattutto sul primo Metal Gear Solid, ovvero il primo della "nuova era" della serie, esclusi i primi due usciti su MSX, cosa che farà sicuramente contenti i fan dell'originale uscito su PlayStation. Con Avi Arad alla produzione, non resta che attendere ulteriori informazioni su questo interessante progetto.

Ghost of Tsushima Ghost of Tsushima Altro elemento di fondamentale importanza all'interno della nuova espansione trans-media di PlayStation, Ghost of Tsushima è un soggetto che si presta particolarmente bene a diventare un film, sia grazie alla sua affascinante ambientazione che per il taglio già piuttosto cinematografico dell'azione. Di questo, sappiamo solo che la regia è affidata a Chad Stahelski, che si è già fatto ben conoscere con la serie John Wick e dunque rappresenta un ottimo punto di partenza per questo progetto. L'unica altra cosa che sappiamo del film è che il regista avrebbe richiesto espressamente un cast interamente (o in gran parte) nipponico, con dialoghi originali in giapponese per mantenersi quanto più possibile fedele al soggetto rappresentato. La storia dovrebbe riprendere quella messa in scena nel gioco, con la produzione che ovviamente è affidata a Sony Pictures e a PlayStation Studios, divisione responsabile dei nuovi adattamenti videoludici in casa PlayStation.

The Last of Us: Stagione 2 The Last of Us, un'immagine della serie TV Con l'enorme successo raggiunto dalla prima stagione, la conferma di The Last of Us: Stagione 2 era praticamente cosa certa, ma non ci sono ancora informazioni precise sulla sua uscita. La serie ha raggiunto notevoli record su HBO - compreso quello di serie più vista su HBO Max in Europa - e ha convinto sia critica che pubblico, cosa non facile per una produzione basata su un videogioco, ma i valori produttivi messi in campo dalla casa televisiva lasciavano poco spazio a dubbi. È probabile che la seconda stagione ripercorra gli eventi di The Last of Us: Parte II, anche se gli autori, anche in questo caso Craig Mazin e Neil Druckmann, potrebbero inserire delle variazioni rispetto all'originale. Ci vorrà comunque ancora un bel po' di tempo prima di vederla, considerando che si parla del 2024 o 2025 come anno possibile di rilascio.

The Witcher: Stagione 3 The Witcher: Stagione 3, la locandina La serie TV di The Witcher è ormai una certezza per Netflix, dopo il successo riscosso dalle prime due stagioni, cosa che ci porta a questa Stagione 3 come conseguenza naturale delle dinamiche produttive della compagnia, sebbene vi sia in questo caso una grossa incognita. Il maggiore elemento di sorpresa all'interno della terza stagione è infatti il cambio di protagonista: com'è noto, Henry Cavill ha lasciato la produzione e verrà sostituito da Liam Hemsworth, una mossa che ha già sollevato grandi polemiche da parte dei fan (i quali a dire il vero avevano criticato anche la scelta iniziale di Cavill, per poi evidentemente ripensarci). La storia proseguirà regolarmente ma questo cambio di interprete potrebbe avere riflessi importanti sul successo della serie, dunque attendiamo di vedere cosa verrà fuori dal nuovo corso di The Witcher. La Stagione 3 sarà divisa in due parti: i primi cinque episodi saranno pubblicati il 29 giugno, mentre gli ultimi tre arriveranno il 27 luglio.

Halo: Stagione 2 Halo: Master Chief nella versione della serie TV Forse non tutti ci avrebbero scommesso più di tanto, ma la serie TV di Halo è stata un grande successo per Paramount+, il servizio su abbonamento della compagnia cinematografica, come dimostrato dai numeri record fatti registrare all'avvio dello show. Tanto è bastato per garantire alla serie una Stagione 2, che ha già concluso le riprese in Islanda, cosa che fa pensare anche a possibili cambi di ambientazione per la storia. La scelta di autori e regista è stata allontanarsi dalla serie di videogiochi in maniera anche piuttosto sensibile, nonostante l'ampio materiale di riferimento fornito dal lore classico di Halo, e la cosa è stata accolta in maniera contrastante. I fan cercavano probabilmente qualcosa di più fedele alla linea classica, ma la reinterpretazione generale è comunque di notevole livello, e risulta particolarmente adatta a questo tipo di fruizione. Speriamo che la seconda stagione investa maggiormente in una qualità superiore di effetti grafici, che in certi casi rappresentavano un punto un po' dubbio nella prima stagione, ma è indubbio che si tratti di una produzione di un certo rilievo.

Twisted Metal Twisted Metal, la locandina della serie TV Nonostante non sia proprio il primo franchise di PlayStation che viene in mente come soggetto per una serie TV, una delle prime produzioni a raggiungere il via libera sul mercato da parte di Sony è Tristed Metal. Non sappiamo ancora molto della storia, ma sembra essere proprio un adattamento del particolare gioco di guida e distruzione post-apocalittica che è diventato celebre all'epoca della prima PlayStation, con tanto di veicoli e personaggi tratti direttamente dai giochi e trasportati sullo schermo. La produzione è affidata a Peacock, con il supporto diretto di PlayStation Productions, e vede un cast di notevole rilievo come Anthony Mackie nel ruolo del protagonista, John Doe. Altri attori già confermati sono Will Arnett nel ruolo di Sweet Tooth, Stephanie Beatriz come Quiet, Thomas Haden Church nel ruolo di Agent Stone e Neve Campbell in quello di Raven. Sul fronte attori, insomma, Twisted Metal sembra davvero una serie di grande interesse, in attesa di vederla dal vero, a partire dal 27 luglio 2023.

Fallout Fallout, un'immagine dalla serie TV Tra gli adattamenti da videogioco a serie TV di maggiore rilievo in arrivo bisogna segnalare Fallout, che si prepara a portare in scena in forma televisiva la classica apocalisse nucleare creata da Interplay e Bethesda. La produzione è affidata ad Amazon Prime Video, con la sceneggiatura che è stata elaborata da Lisa Joy e Jonathan Nolan, coppia che in precedenza ha contribuito a dare vita alla serie Westworld. Tra gli attori troviamo nalton Goggins, probabilmente nel ruolo di un ghoul, Ella Purnell, Kyle MacLachlan, Xelia Mendes-Jones e Aaron Moten. Con Geneva Robertson-Dworet e Graham Wagner a fare da showrunner, la serie TV di Fallout sembra una grossa produzione per Amazon Prime Video, dunque attendiamo di vedere qualche materiale promozionale più concreto. In base al poco visto finora, sembra che la serie TV mantenga lo stile e l'iconografica classica "retro-futuristica" della serie di videogiochi.