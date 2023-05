The Last of Us, la serie TV è la più vista di HBO Max in EU, negli USA ha una media spettatori alta

La serie TV di The Last of Us è un successo e onestamente crediamo che già tutti lo sapessero. Precisamente, però, quanto è stato grande il successo? Warner Bros. Discovery (casa madre di HBO che ha prodotto e distribuito la serie TV) ha svelato che, nei soli Stati Uniti d'America, The Last of Us ha raccolto in media 32 milioni di spettatori per ogni episodio.

I dati non si fermano però qui. Viene infatti indicato che si tratta anche della serie TV HBO Max più vista di sempre in Europa e nell'America Latina. Non si tratta di un risultato da poco, considerando che doveva gareggiare con nomi come Il Trono di Spade e il recente House of the Dragon (e moltissime altre grandi serie TV di HBO).

L'informazione è stata condivisa tramite Twitter da DomsPlaying, il quale riporta una pagina del resoconto finanziario di Warner Bros. Discovery, dove possiamo anche leggere che gli iscritti totali della compagnia sono ora 97.6 milioni (dati fino a marzo 2023, ovvero la fine dell'anno fiscale), una crescita di 1.6 milioni rispetto a dicembre 2022.

Ricordiamo che The Last of Us è andato in onda per la prima volta su HBO (Sky e Now in Italia) a gennaio ed è già stato rinnovato per la seconda stagione, la quale difficilmente sarà pronta prima della fine del 2024 per Bella Ramsey, che interpreta Ellie. Joel è invece interpretato da Pedro Pascal (anche Mando in The Mandalorian). La storia della serie TV segue in modo abbastanza preciso il videogioco, pur ampliando dove serve e può.

Si potrebbe pensare che serie TV e videogiochi sono separati, ma la verità è che il successo della serie TV ha trainato le vendite dei giochi, che sono tornati nei bestseller Amazon.