Hogwarts Legacy, giocatori PS4 scioccati dall'ottima conversione: gira davvero bene

Molti giocatori che ancora usano PS4 si sono detti scioccati da quanto bene giri la conversione di Hogwarts Legacy sulla loro vecchia console. Considerate che la versione PS4 e Xbox One del gioco di Avalanche Software è stata pubblicato solo oggi 5 maggio 2023.

Normalmente siamo abituati a riportare di giocatori arrabbiati per la qualità infima delle conversioni, come quella di The Last of Us Parte 1 per PC, ma in questo caso è bello poter scrivere di un lavoro così buono da aver stupito in senso positivo.

Ad esempio l'utente Twitter @SynthPotato afferma che la conversione di Hogwarts Legacy per PS4 "gira incredibilmente bene, tenendo i 30fps in modo granitico. Il sacrificio maggiore è il caricamento di 50 secondi per entrare e uscire dal castello, ma a parte questo è una grande conversione!"

Un video di ElAnalistaDeBits mette a confronto la versione PS4 con quella PS5. Ovviamente le differenze a livello grafico ci sono, ma non sono così marcate come ci si poteva aspettare.

Parlando di qualità dell'immagina, la versione PS5 gira a 1800p in modalità qualità, mentre su PS4 Pro il gioco va a 1080p nativi. Sulla versione base di PS4 la risoluzione scende a 900p. In termini di framerate si parla di 60fps in modalità performance su PS5 e di 30 su PS4 e PS4 Pro. Sbloccando il framerate, si raggiungo i 50fps sulla console base e i 60 sulla pro.

Naturalmente i giocatori di PS4 e PS4 Pro sono davvero felici per il lavoro fatto con la conversione. In un commento al video di cui sopra si può leggere: "Impressionante. Massimo rispetto per gli sviluppatori che non hanno pubblicato questa versione insieme a quella di generazione attuale. Sembra che il tempo extra messo sulla versione di vecchia generazione abbia ripagato." Per un altro giocatore si tratta di una bella storia, che dimostra come il tempo extra abbia dato i suoi frutti. Lo stesso vale per molti altri giocatori, contenti del risultato.

Vi ricordiamo che oggi Warner Bros. ha annunciato che Hogwarts Legacy ha venduto più di 15 milioni di copie, producendo più di un miliardo di dollari di ricavi.