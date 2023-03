The Last of Us Parte I su PC: primi voti misti e anche molto negativi dalla critica

Cominciano ad arrivare in queste ore i primi voti per The Last of Us Parte I su PC e, come possiamo vedere da una prima raccolta su Metacritic, questi si presentano misti con valutazioni anche insufficienti e uno in particolare molto negativo.

Al momento è ancora presto per fare un bilancio, trattandosi di solo 6 voti arrivati al portale aggregatore, ma il Metascore medio si attesta su 56, ovvero insufficiente, ed è qualcosa di veramente strano da vedere per un titolo Naughty Dog e un gioco che, di per sé, rappresenta per la comunità di videogiocatori un capolavoro.

Vediamo dunque i primi voti raccolti da Metacritic:

Multiplayer.it - 75

GameStar - 77

Gameblog.fr - 50

Gamreactor UK - 50

Worth Playing - 50

We Got this Covered - 20

Le recensioni della versione PC stanno arrivando con netto ritardo rispetto all'uscita del gioco sul mercato perché Sony non ha inviato i codici review per effettuare le recensioni in tempo per il lancio, cosa che di per sé è spesso già indice di qualcosa che non sia andata per il verso giusto.

È difficile, infatti, che in fase di testing non fossero già emersi gli evidenti problemi tecnici di questo port su PC, dunque viene da pensare che il silenzio generale sui codici per recensioni abbia qualcosa a che fare con una situazione che appariva difficile anche nelle ore prima del lancio.

Tra le prime 6 recensioni presenti, tre riportano un 50/100 come valutazione e una addirittura un 20/100, ovvero una sorta di "2" che indica un gioco gravemente insufficiente, ovviamente per quanto riguarda la specifica versione PC. Nel frattempo, Naughty Dog sta correndo ai ripari e ha già pubblicato una prima patch e poi anche una seconda, ma la strada per correggere tutti i problemi sembra sia ancora lunga.