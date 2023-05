Zelda: Tears of the Kingdom, un gioco mobile lo ha già copiato senza provare a nasconderlo

Uno dei punti di forza di molti videogiochi è la capacità di innovare il genere o l'intero medium videoludico. Altri titoli puntano sul sicuro, non per questo perdendo in qualità. Altri invece prendono ispirazione dai grandi videogiochi, forse però anche troppa. Accade soprattutto su mobile ed è accaduto proprio in questi giorni con il gioco mobile RPG "Kung Fu Saga" che ha deciso di non provare nemmeno a nascondere il fatto che ha copiato The Legend of Zelda Tears of the Kingdom.

Come potete vedere nel video condiviso tramite Reddit, visibile poco sotto, Kung Fu Saga ha proposto una nuova pubblicità che mostra un eroe vestito di verde (idea nuovissima), che usa una roccia che vola verso il cielo seguendo una linea gialla (incredibile trovata), per raggiungere un'isola volante (mai vista prima d'ora) dopo aver planato. Lì, fonde un ramo con una pietra per ottenere una nuova arma (meccanica innovativa) e poi la usa per attaccare i nemici. Possiamo smettere con l'ironia e dire che si tratta di una voluta copia della presentazione di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom?

La verità è che non si tratta di qualcosa di nuovo per Kung Fu Saga. Una veloce ricerca ci ha permesso di scoprire ad esempio un'immagine - che trovate poco sotto - nella quale vediamo un personaggio identico a Kena.

Il problema è che dare fastidio a Ember Lab, sviluppatore di Kena Bridge of Spirits, non è come andare a dare un pizzicotto a Nintendo, la quale è ben nota per la propria propensione a difendere in modo attivo le proprie IP. Vedremo se le cose andranno così anche questa volta.

Questo personaggio di Kung Fu Saga ci ricorda qualcosa, voi che dite?

Perlomeno questo trailer di Kung Fu Saga non fa spoiler su The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Se volete difendervi, ecco come evitare gli spoiler: estensioni, plugin e consigli.