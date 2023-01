The Last of Us: la serie TV traina le vendite dei giochi, che tornano nei bestseller Amazon

Sembra proprio che la serie TV di The Last of Us abbia avuto l'effetto sperato anche sui videogiochi, visto che i titoli della serie Naughty Dog hanno ottenuto una nuova spinta in termini di vendite, tornando tra i best seller di Amazon in USA su PS4.

Con il primo episodio della serie TV di The Last of Us andato in onda in tutto il mondo, la discussione è tornata prepotentemente sulla serie in questione e gli effetti sono visibili anche nelle vendite dei giochi, con The Last of Us 2 che ha superato anche Hogwarts Legacy tra i giochi più venduti su Amazon per quanto riguarda PS4.

Bisogna considerare che si tratta, appunto, della sezione giochi relativa a PS4, visto che considerando PS5 la situazione è già diversa. Al momento, in base alla classifica USA, The Last of Us: Parte II su PS4 risulta essere il gioco più venduto su Amazon mentre The Last of Us Remastered si piazza in terza posizione nella sua edizione PlayStation Hits.

Potrebbe trattarsi di un fenomeno passeggero e comunque è limitato allo specifico mercato di PS4, ma intanto è notevole notare l'effetto che ha avuto la serie TV di The Last of Us, perché c'è chiaramente anche la grande risonanza che questa ha avuto presso vari media dietro a questa nuova spinta impressa ai giochi, entrambi usciti da parecchio tempo eppure nuovamente ai primi posti della classifica, anche a discapito di uscite molto più recenti.

