Skull and Bones: stop alla vendita su PlayStation Store, Ubisoft rimborsa i preordini

In base a quanto riferito da PlayStation Lifestyle, sembra che Skull and Bones sia stato rimosso dalla vendita su PlayStation Store e che Ubisoft stia anche procedendo al rimborso dei preordini, rimarcando i problemi che il gioco sembra avere a raggiungere il mercato in forma definitiva.

Effettivamente, la pagina ufficiale di Skull and Bones su PlayStation Store consente di mettere il gioco nella lista desideri ma non di acquistarlo attraverso la procedura di preorder, cosa che dimostra un cambio di strategica sul titolo in questione. Inoltre, ci sono diverse testimonianze sul fatto che i preorder stanno venendo rimborsati da Ubisoft, in particolare per quanto riguarda la ricca Deluxe Edition da 100 dollari, i cui rimborsi sarebbero arrivati oggi.

In effetti, una cosa dovrebbe essere collegata all'altra: se un gioco viene rimosso dalla vendita sullo Store, allora i pre-order effettuati ricevono i rimborsi, ma resta da capire se questa iniziativa sia una procedura automatica dovuta al cambio nelle tempistiche di uscita oppure a qualche altro problema emerso per il disastrato progetto di Ubisoft che sembra non riuscire a trovare la strada per il mercato.

Curiosamente, il gioco resta comunque preordinabile su altri store come quello Xbox, dunque restiamo in attesa di ulteriori informazioni al riguardo. Qualche giorno fa, è emerso che Skull and Bones è stato rinviato ancora una volta, oltre alla cancellazione di tre giochi non annunciati da parte del publisher francese. Successivamente è stato diffuso anche un nuovo video gameplay che dimostra come il titolo sia comunque in stato avanzato di sviluppo e dovrebbe dunque arrivare, prima o poi.