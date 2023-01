The Last of Us, analogie e differenze del prologo tra gioco e serie TV

Ancora una volta, insomma, siamo stati tristi ed ammutoliti testimoni di un dramma che si consuma nel giro di poche ore, uno stravolgimento completo della vita, così come i protagonisti della vicenda l'hanno sempre conosciuta, che investe con tanta più violenza Joel a cui viene letteralmente strappata la parte più felice ed innocente di sé, un trauma che, come ha già intuito anche chi ha conosciuto il brand solo con questo primo episodio, segnerà il resto della sua vita e il rapporto che lo lega ad Ellie.

Essere propensi ad assorbire al meglio il colpo, non garantisce tuttavia di non uscirne ugualmente con le ossa rotte. Tantopiù se la serie TV di The Last of Us, in questa primissima puntata dimostra una certa abilità nell'espandere, senza deragliare; ampliare, senza snaturare; approfondire, senza modificare né il senso di ciò che accade, né la sua riuscita estetica.

Il prologo “epico” della serie TV

Nico Parker interpreta magistralmente la piccola Sarah di The Last of Us

Una mezz'ora piena, contro il quarto d'ora scarso, considerando esclusivamente cut-scene e azione vera e propria. Questo è lo scarto, in termini di durata, che separa il prologo della serie TV, da quello apprezzato originariamente nel 2013 su PlayStation 3, un minutaggio sensibilmente superiore che, come anticipato, traccia e demarca un proposito estetico e contenutistico volto a infarcire una storia già vista con molti più dettagli, utili sia per tenere alto l'interesse del fan della prima ora, sia per creare un contesto più comprensibile per il neofita di turno. Pur al prezzo di un effetto scenico lievemente meno intenso e sorprendente, come specificheremo meglio a breve.

Sì, perché se proprio vogliamo trovare qualcosa di controverso, a questa pur meravigliosa ed emozionante prima puntata, questo qualcosa va innanzitutto ricercato nella primissima scena, in quel talk show ambientato negli anni '60 in cui un bravissimo John Hannah, già amato ai tempi di Spartacus e qui nei panni di un epidemiologo, profetizza lo scenario post apocalittico causato dal Cordyceps.

Nella serie TV di The Last of Us diventa ancor più evidente la chiara sensazione di Joel di non sentirsi all'altezza del ruolo di padre

Questa anticipazione, a ben vedere si ricollega direttamente al finale della prima stagione e del videogioco (e di cui in questa sede non faremo alcuno spoiler). Se da una parte, come detto, contestualizza e crea delle aspettative, dall'altra anticipando ciò che accadrà, aliena lo spettatore, emotivamente meno coinvolto da un'apocalisse annunciata e di cui, di fatto, conosce già l'esito. Accade qualcosa di estremamente simile nell'epilogo, quando lo spettatore ha già tutti gli elementi per intuirlo ed immaginarlo, e la chiusura è quanto mai asciutta, netta, priva di fronzoli estetici anche in termini registici, oltre che di scrittura.

Neil Druckmann, per dirla in altri termini, si rifà (più o meno consapevolmente) anche nel "nuovo" incipit della serie TV agli stessi precetti del Teatro Epico di Brecht che ne caratterizzano la conclusione, in cui la partecipazione attiva dello spettatore è incentivata, attraverso lo straniamento, non dal suo coinvolgimento emotivo, quanto da una presa in esame, distaccata e razionale, degli avvenimenti. Un effetto che, tra l'altro, spiega perché sia tanto più efficace e potente lo shock emotivo causato dalla morte violenta della piccola Sarah, scena che invece fa leva sul piano emozionale dello spettatore, tra primi piani e il toccante accompagnamento musicale.

Il rapporto tra Joel ed Ellie di The Last of Us può essere capito solo analizzando prima il legame dell'uomo con la figlia Sarah

La prima scena della serie TV è insomma controversa esclusivamente nella misura in cui non si vuole accettare questo voluto e ricercato smorzamento dell'effetto drammatico, restituito invece nel videogioco dove la totale impreparazione a ciò che accadrà di lì a poco concorre a creare tensione ed aspettative. Se pad alla mano si viveva la vicenda in primissima persona, attraverso gli occhi ingenui di Sarah, nella serie TV lo spettatore sa già del Cordyceps e dell'imminente apocalisse, e proprio per questo vive con distacco i primi segnali della pandemia.

La scelta consapevole di Neil Druckmann e di Craig Mazin, sceneggiatori dello show televisivo, unisce idealmente l'incipit con il prologo, entrambi annunciati, alienanti, anti-catartici. Questo perché come la serie videoludica insegna, soprattutto nell'ancor più sconvolgente sequel, il focus non è principalmente, né esclusivamente, cercare lo shock nello spettatore, quanto spingerlo razionalmente a considerare ed analizzare i rapporti interpersonali, nonché a studiare la vera natura dell'uomo, egoista, vendicativa e opportunista secondo la visione di Naughty Dog.