Perfect Dark arriverà dopo Tomb Raider, lo sviluppo è lento, per un insider

Secondo Miller Ross, considerato un insider piuttosto vicino a Crystal Dynamics, Perfect Dark avrebbe incontrato alcuni ostacoli nel corso dello sviluppo e si farà ancora attendere un po', con un'uscita che è prevista dopo Tomb Raider, il nuovo capitolo della serie che sta invece procedendo in maniera piuttosto spedita.

Ricordiamo che Crystal Dynamics si sta ora occupando ampiamente di Perfect Dark in collaborazione con The Initiative, ma al contempo sta sviluppando anche il nuovo Tomb Raider. Quest'ultimo, secondo la fonte in questione, sarebbe in sviluppo da molto più tempo di quanto si possa pensare, visto che l'annuncio ufficiale è arrivato solo in questi mesi ma il progetto è sicuramente in stato avanzato.

Miller non ha un curriculum molto ampio come insider ma proprio nelle ore scorse ha anticipato correttamente l'annuncio della chiusura di Marvel's Avengers da parte di Crystal Dynamics, cosa che sembra dimostrare un certo collegamento tra il personaggio in questione e il team di sviluppo, per questo motivo lo prendiamo in considerazione, anche se ricordiamo che si tratta solo di voci di corridoio.

Secondo quanto riferito da Miller sul forum ResetEra, "Tomb Raider sta andando avanti a pieno regime, mentre Perfect Dark ha incontrato uno o due ostacoli. Vedremo il primo prima del secondo", aggiungendo anche di aspettarsi circa "almeno un anno di distanza tra i due giochi".

Tomb Raider, d'altra parte, "è stato in sviluppo per un periodo di tempo molto più lungo di quanto si possa pensare, sebbene abbia subito un rilancio quando è passato da Foundation ad Unreal Engine 5, ma è in progetto da parecchio tempo a questo punto". Non ci sono indicazioni precise sulle tempistiche di uscita, ovviamente.

Per il resto, sappiamo che Tomb Raider verrà pubblicato in collaborazione con Amazon Games, mentre Perfect Dark è in sviluppo insieme a The Initiative, team che sembra avere incontrato delle difficoltà organizzative in passato. Il gioco per Xbox Series X|S e PC proviene, d'altra parte, da un team completamente nuovo e costruito in pochi anni a partire da zero.