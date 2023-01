Siamo ormai in pieno inverno e in un periodo di attesa per grandi novità in arrivo, ma intanto abbiamo assistito a una settimana piuttosto ricca di uscite, dunque la domanda rimane sempre la stessa: cosa giocherete questo weekend?

Sebbene il primo dell'anno sembri un mese non troppo affollato in termini di grandi uscite, almeno per quanto riguarda i giochi totalmente nuovi, ci sono stati comunque alcuni eventi di notevole importanza in questi giorni, come il rilancio di un paio di capitoli di Persona e l'arrivo di Monster Hunter Rise su Xbox e PlayStation. Questi sicuramente staranno tenendo occupati diversi giocatori e almeno un gioco di grosso calibro da parte Nintendo, ormai in grado di non lasciare mai a secco la sua console di nuovi titoli first party.

Da questo punto di vista, i possessori di Nintendo Switch possono contare su Fire Emblem Engage, il nuovo capitolo nella storica serie di RPG strategici che porta avanti e raffina il gameplay classico pur non rappresentando forse una grande evoluzione in termini narrativi.

Come riferito nella nostra recensione di Fire Emblem Engage, "il nuovo titolo sviluppato da Intelligent Systems per Nintendo Switch è semplicemente fantastico da giocare, ma la narrativa, che stentava a decollare in quelle prime ore, non ha mai spiccato il volo".

Gli utenti Xbox Game Pass hanno veramente di che godere in questa settimana, con l'arrivo quasi in contemporanea di Persona 3 Portable, Persona 4 Golden e Monster Hunter Rise. Per quanto riguarda il primo, si tratta di una versione adattata e migliorata dell'originale uscito anni fa su PSP ma ancora decisamente godibile grazie alla sua storia e alle meccaniche di gioco. Come riferito nella nostra recensione di Persona 3 Portable, il titolo sente il peso dei suoi anni, con alcuni limiti in termini tecnici e di gameplay che cominciano a farsi sentire in maniera notevole, anche se la narrativa tiene ancora perfettamente botta.

Persona 4 Golden è una trasposizione di quello che è considerato tra i migliori capitoli in assoluto per la serie: sebbene la conversione anche in questo caso abbia alti e bassi, in particolare su Xbox Series X|S contiene diversi miglioramenti grazie a una versione nativa per le console di nuova generazione, cosa che lo rende perfettamente godibile anche perché la storia resta comunque tremendamente interessante, come riferito anche nella nostra recensione di Persona 4 Golden.

Infine, c'è Monster Hunter Rise. L'action RPG di Capcom è finalmente arrivato ieri su PlayStation e Xbox dopo il periodo di esclusiva che lo legava a Nintendo Switch e PC, rappresentando l'inizio di una nuova era per la serie. Considerando il successo stratosferico raggiunto dal capitolo precedente, possiamo aspettarci grandi cose anche per questo titolo su tutte le piattaforme.