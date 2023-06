Alan Wake 2 avrà delle aree aperte che sarà possibile esplorare liberamente

Stando agli ultimi dettagli svelati da Remedy, Alan Wake 2 sarà meno lineare rispetto al suo predecessore dato che avrà delle aree aperte e liberamente esplorabili, e in alcuni casi sarà possibile rivisitarle in un secondo momento, magari per cimentarsi in attività secondarie ancora da svelare.

Ieri Remedy ha pubblicato un video dietro le quinte dedicato a Saga Anderson, la nuova co-protagonista. Oltre a tanti dettagli interessanti su questo personaggio, il game director Kyle Rowley ha svelato che Alan Wake 2 porrà un accento maggiore sull'esplorazione.

"Il giocatore tornerà a Cauldron Lake", ha detto, "che è ovviamente una parte fondamentale della storia, esplorerà tutte le foreste che si trovano lì intorno, e poiché siamo in un'area leggermente più aperta, il giocatore può liberamente esplorare, e può in qualche modo tornare indietro e rivisitare i luoghi come parte del propria avventura."

"Nel primo gioco, non eri davvero in grado di esplorare le ambientazioni", ha aggiunto la senior enviroment artist Anne-Lynn Sottas, "ma ora sarai in grado di camminare per le strade, scoprire un po' di più la città e rivisitare i luoghi già presenti nel precedente gioco, come la tavola calda, Per esempio."

Il team di Remedy Entertainment ha aggiunto che ha fatto molte ricerche per assicurarsi di creare una città del nord-ovest del Pacifico con quanta più autenticità e attenzione ai dettagli possibile.

"Ho passato diverse settimane a leggere documenti, raccogliere dati sulle indagini forestali, conoscere le specie chiave dell'area per rendere adeguatamente giustizia al nord-ovest del Pacifico", ha detto Ciara Creagh-Peschau. "Per quanto riguarda la fotogrammetria possiamo effettivamente scansionare gli alberi sul posto noi stessi. Gli alberi che vediamo nel gioco sono letteralmente gli alberi che provengono da quest'area nel nord-ovest del Pacifico".

Vi ricordiamo che Alan Wake 2 sarà disponibile a partire dal 17 ottobre per PS5, Xbox Series X|S e PC, solo in formato digitale. Vedremo un nuovo video gameplay del gioco durante il Summer Game Fest dell'8 giugno.