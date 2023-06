Diablo 4 supporterà DirectStorage con una patch

Nei mesi precedenti all'uscita era emerso il fatto che Diablo 4 sarebbe dovuto essere uno dei pochi giochi PC a supportare la tecnologia DirectStorage, ma questo poi non si è verificato al lancio: tuttavia, la questione verrà corretta in seguito e il supporto per DirectStorage verrà aggiunto attraverso una patch.

Come riferito da Blizzard a PCGamer, Microsoft DirectStorage non è al momento "abilitato", ma "abbiamo pianificato di abilitarlo in futuro". In effetti, la notizia sul supporto di DirectStorage da parte di Diablo 4 era emersa lo scorso marzo, ma la questione non ha poi trovato conferma nella versione di lancio del gioco.

Attendiamo a questo punto di scoprire quando verrà inserito il supporto per questa caratteristica, che dovrebbe diminuire significativamente i tempi di caricamento di Diablo 4. L'uso di DirectStorage dovrebbe comprimere i tempi di attesa durante il caricamento iniziale e anche nell'uso del teletrasporto, velocizzando la gestione dei dati da archivio.

In base ai file DLL trovati all'interno del gioco, sembra che Diablo 4 utilizzi la versione 1.0.2 di DirectStorage, cosa che non dovrebbe comprendere la decompressione tramite GPU e dovrebbe basarsi soprattutto sul lavoro della CPU, cosa che potrebbe incrementare un po' il carico su questa componente.