Diablo 4 supporta DirectStorage su PC, è il secondo gioco tripla A con tale caratteristica

Diablo 4 sembra supportare DirectStorage su PC, in base a quanto emerso dall'analisi dei file all'interno della versione beta, e si tratterebbe così del secondo gioco tripla A ad utilizzare la caratteristica in questione, sempre che la cosa venga confermata per la versione definitiva.

Tra i file della versione beta di Diablo 4 è infatti possibile vedere riferimenti diretti a DirectStorage 1.0, come visibile nell'immagine qui sotto riportata da DSOGaming.

Lo screenshot che dimostra la presenza di DirectStorage in Diablo 4, come riportato da DSOGaming

Si tratta della prima versione della tecnologia introdotta da Microsoft, che si è recentemente evoluta nell'edizione 1.1 in grado di sfruttare la decompressione effettuata dalla GPU, forse non ancora disponibile nel gioco Blizzard. In ogni caso, se il supporto venisse confermato dovrebbe risultare in alcuni vantaggi in termini di caricamento e gestione degli asset.

Non ci sono stati annunci ufficiali al riguardo né dettagli precisi, ma questo potrebbe portare a una gestione più fluida e veloce del caricamento dati, cosa che potrebbe forse giustificare anche l'utilizzo piuttosto intenso della memoria video da parte di Diablo 4, almeno per quanto visto nella beta pubblica.

Questo dovrebbe quantomeno velocizzare notevolmente la gestione dei dati in locale, anche se avendo comunque legami con server e contenuti online ci sarà anche da valutare il netcode di questi aspetti nell'esperienza definitiva. Si tratterebbe comunque del secondo gioco tripla A per PC a sfruttare DirectStorage dopo Forspoken di Square Enix.

Ricordiamo che Diablo 4 è atteso per il 6 giugno 2023, in questi giorni abbiamo visto la mappa completa rivelata da un'immagine, con il confronto con l'area messa a disposizione nell'open beta.