Diablo 4, la mappa completa rivelata da un'immagine e il confronto con la beta

La mappa completa di Diablo 4 è enorme, a quanto pare: un'immagine mostra l'intera ambientazione del titolo Blizzard e la mette a confronto con la beta e i suoi scenari, che si limitavano a una piccola porzione di ciò che il titolo Blizzard offrirà davvero.

Le pur ampie location che abbiamo giocato nell'open beta di Diablo 4, insomma, non rappresentano che un quinto, forse addirittura un sesto dei luoghi che potremo visitare nel corso della campagna completa a partire dal prossimo 6 giugno su PC, PlayStation e Xbox.

Proprio nell'ambito di quella esperienza abbiamo parlato di come il titolo Blizzard possa vantare atmosfere che ricordano da vicino quelle dei primi capitoli della serie, nonché un gameplay che appare molto solido, preciso e reattivo fin dalle battute iniziali.

Dopodiché, come da tradizione, le settimane che ci separano dal lancio dovranno essere impiegate al meglio per bilanciare l'esperienza: un percorso che non si esaurirà in vista dell'uscita, ma chiaramente proseguirà nel corso del tempo, attraverso aggiornamenti puntuali del gioco.