Microsoft e Activision, l'acquisizione verrà approvata dalla FTC ad aprile, dice Michael Pachter

L'acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft verrà approvata dalla FTC ad aprile, stando alle previsioni del noto analista Michael Pachter, che ha spiegato anche quali saranno probabilmente i termini dell'accordo con l'antitrust USA.

Secondo Pachter, la scelta di portare Microsoft in tribunale è stata compiuta dalla Federal Trade Commission al solo scopo di obbligare la casa di Redmond a confrontarsi con loro e a mettere in piedi un negoziato.

"La questione si risolverà il mese prossimo", ha scritto l'analista su Twitter. "FTC ha citato in giudizio Microsoft per poter negoziare con loro: mi aspetto che rinuncino alla causa legale non appena l'azienda firmerà un accordo legale tramite cui si impegna a supportare PlayStation."

Nella discussione è entrato anche un altro analista, Florian Mueller, dicendo che Microsoft ha sempre avuto intenzione di sottoscrivere un accordo e che la FTC le ha fatto causa per il solo gusto di farlo, ma ora dovrebbe abbandonare la narrazione dei danni a PlayStation perché qualsiasi altra opzione non sarebbe razionale.

A questo punto Pachter ha aggiunto che a suo avviso Lina Khan, la presidente della FTC, ha provato a forzare i tempi procedendo legalmente, così da poter rivendicare una vittoria nel momento in cui ci sarebbe stata una clamorosa causa da risolvere: un semplice questione di esposizione politica.