Yandere AI Girlfriend Simulator è un escape room in cui si dialoga con ChatGPT per fuggire

In Yandere AI Girlfriend Simulator: With You Til The End il giocatore deve riuscire a convincere una ragazza ossessionata dal protagonista a lasciarlo libero di uscire dalla sua casa prigione. La particolarità del gioco è che i dialoghi di gioco sono gestiti da ChatGPT. Quindi si svolgono in tempo reale e vengono condotti dall'intelligenza artificiale.

Yandere AI Girlfriend Simulator: With You Til The End è fondamentalmente un escape room in cui bisogna riuscire a persuadere la ragazza, oppure ingannarla in qualche modo, risolvendo alcuni puzzle sparsi nella sua grossa casa. Il fatto di poter avere delle vere conversazioni con la yandere significa che ci sono molti modi per riuscire a fuggire. Ma ce ne sono altrettanti per farla arrabbiare, finendo per risvegliare il suo lato omicida e farle usare il suo affilatissimo coltello.

Attualmente il gioco non è rifinitissimo e configurare Azure per avere anche il doppiaggio in tempo reale non è facilissimo, ma è ottimo per sperimentare cosa potrebbe comportare l'uso delle intelligenze artificiali nei videogiochi, quantomeno in alcuni generi.

Di seguito trovate un filmato di gameplay:

Per capire però davvero il gioco vi conviene provarlo direttamente, tanto è scaricabile gratuitamente da itch.io.

Da sottolineare che l'autrice di Yandere AI Girlfriend Simulator: With You Til The End, Vivianna Yan, è una data scientist, ma anche una video producer e una game designer.