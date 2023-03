Abbonamento Microsoft 365 Family 6 persone/12 mesi in sconto con le Offerte Amazon di Primavera 2023

Le offerte di Amazon Italia di Primavera 2023 sono iniziate e ci permettono di ottenere tanti sconti su prodotti di primo livello. Un esempio è l'offerta per l'abbonamento Microsoft 365 Family per 6 persone, valido per 12 mesi su PC/Mac/tablet/smartphone. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Ricordiamo che le offerte di Amazon Italia di Primavera 2023 saranno disponibili fino al 29 marzo 2023, precisamente fino alle 23:59. Ovviamente, per alcuni prodotti, è possibile che la promozione termini prima di tale giorno e ora, in quanto il numero di unità in sconto a disposizione potrebbe esaurirsi. Il nostro consiglio, quindi, è di non attendere troppo se vi interessa il prodotto e se il prezzo è quello giusto per voi!

Il prezzo consigliato per questo prodotto è 99€. Il prezzo attuale non è il più basso mai proposto sulla piattaforma, ma la differenza è di 4 euro. Il prodotto è venduto da Amazon e fornito direttamente tramite email, per non dover attendere la spedizione.

Microsoft 365 Family include 12 mesi di accesso al servizio per sei persone. Include Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote, Family Safety, Microsoft Editor e Microsoft Teams, oltre alla sicurezza avanzata di Microsoft Defender per i vostri dati e dispositivi, all'Editor video Clipchamp con effetti e filtri premium e spazio di archiviazione cloud extra e protezione avanzata per la sicurezza fisica e digitale della famiglia.